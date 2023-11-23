Общество

Псковский центр добровольчества открылся в Доме Беклешова

Официальное открытие муниципального центра добровольчества города Пскова, который будет функционировать на базе Псковского городского молодёжного центра, состоялось в Центре туризма и творческих индустрий Пскова 23 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

На церемонии подписания соглашения присутствовали глава города Пскова Борис Елкин, врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Кристина Лунёва, руководитель Регионального ресурсного центра добровольчества Алеся Михачёва, сотрудники и активные волонтёры Молодёжного центра Пскова.

«Волонтёры являются основой успеха любой организации и на базе Молодёжного центра работа с ними ведётся с 2010 года. Треть всех мероприятий Молодёжного центра в период с января по ноябрь этого года были с привлечением более 1900 добровольцев. И сегодня Молодёжный центр сделает шаг вперёд в сфере развития добровольчества и станет муниципальным центром добровольчества города Пскова», – отметила в своём выступлении заместитель директора Молодёжного центра Пскова Валерия Комарова.

В рамках мероприятия координаторам волонтёрской деятельности и волонтёрам торжественно были вручены благодарности за вклад в сферу добровольческой деятельности. Далее глава города и руководитель Регионального ресурсного центра подписали соглашение о создании муниципального центра добровольчества.

Создание Центра добровольчества позволит получить новые возможности и улучшить взаимодействие между добровольческими организациями и органами власти, а также предоставит возможность для привлечения новых добровольцев к решению социально значимых задач на территории города Пскова.