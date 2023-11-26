Общество

Михаил Ведерников: Материнство — это ежедневный подвиг, чтобы вырастить и воспитать маленького человека

Губернатор Псковской области поздравил жительниц региона с Днем матери.

«Этот замечательный праздник — возможность выразить нашим мамам слова благодарности и искренней, трепетной признательности и любви.Вы вкладываете в своих детей веру в собственные силы и способности, помогаете им стать самостоятельными и успешными. Ваши преданность, любовь, мудрость, бесконечное терпение и забота сопровождают детей всю жизнь. Но какими бы взрослыми мы не были, всегда приходим к своим мамам за советом, поддержкой и утешением», - напомнил глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что материнство — это ежедневный подвиг, который совершает женщина, чтобы вырастить и воспитать маленького человека.

«Поэтому каждой маме на уровне региона мы стараемся уделить особое внимание и оказать поддержку. За последние годы был принят целый ряд новых программ и мер социальной поддержки, которые позволяют сделать жизнь матерей, особенно молодых и многодетных — более комфортной, благополучной и спокойной.

От всей души желаю всем, кто носит гордое звание матери — самых крепких сил, терпения, добра и счастья. Пусть дети всегда радуют вас своими достижениями, заботой и вниманием.

Благополучия и тепла вашим семьям», - пожелал губернатор Псковской области.