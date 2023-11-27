Общество

Сильный снег начнется в Псковской области 27 ноября

Сильный снег ожидается в Псковской области 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Сегодня с периода 17.00-20.00, начиная с восточных районов, местами по Псковской области ожидается сильный снег», - сообщили в МЧС.

Рекомендации для населения при сильном снегопаде:

Необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, лучше оставаться дома.

Если всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы нужно быть особенно осторожными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений.

Если обильные осадки застали в личном транспорте на автодороге, стоит перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. Нужно включить аварийные огни и переждать снегопад.

Если снегопад застал на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.

Прогноз довели до единой дежурно-диспетчерской службы районов и взаимодействующих служб.