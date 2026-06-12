61% зумеров проводят выходные дома в постели вместо спортзала каждую неделю — исследование

Девелоперская компания Level Group провела исследование и выяснила, как россияне относятся к формату «день в кровати» — когда выходной намеренно проводят дома, не выходя на улицу. Результаты опроса оказались в распоряжении Life.ru. Оказалось, что 52% респондентов хотя бы раз в месяц остаются дома в постели. Из них 28% делают так каждую неделю, а 24% — 1–3 раза в месяц.

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Молодёжь оказалась абсолютным лидером по частоте домашних выходных. Среди зумеров (18–28 лет) 61% проводят целый день в постели почти каждую неделю — это втрое чаще, чем у поколения 46+ (21%), и вдвое чаще, чем у миллениалов 29–38 лет (34%). При этом 67% зумеров считают такой отдых нормальным способом восстановления — самый высокий показатель среди всех возрастов. Интересно, что поколение 39–45 лет тоже не отстаёт по частоте (39% почти каждую неделю), но относится к этому сдержаннее.

Отношение к «дням в кровати» сильно зависит от возраста. В целом 38% опрошенных воспринимают такой отдых как нормальный способ восстановления (хотя и не единственный). Ещё 23% приравнивают его к полноценному отдыху — почти как прогулку или спорт. Однако каждый пятый (19%) считает это признаком усталости или лени, причём такое мнение свойственно старшему поколению (46+). Среди них 34% остаются дома 1–3 раза в месяц и реже других признают этот формат полноценным, пишет RuNews24.ru.

В Level Group подчёркивают: для зумеров bed rotting — это не прокрастинация, а осознанный выбор.

«Молодые люди переосмысливают понятие продуктивности: полноценный отдых дома — такая же часть здоровой жизни, как спорт или прогулки», — рассказали эксперты.

Тренд уже влияет на рынок недвижимости: покупатели всё больше внимания уделяют комфорту и функциональности домашнего пространства, ведь дом для них — не просто место для сна, а полноценная среда жизни.