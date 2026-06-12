Жителей Псковской области приглашают к участию в конкурсе «Молодые стратеги России»

Стартовал VII Всероссийский конкурс «Молодые стратеги России». Он направлен на поддержку талантливых молодых граждан, активно участвующих в социально-экономическом развитии муниципальных образований, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

К участию в конкурсе приглашаются студенты профильных вузов, колледжей, учащиеся школ, молодые ученые и специалисты, архитекторы, представители ученых кругов. Конкурс пройдет в рамках Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в городе Санкт-Петербурге.

Заочный этап продлится до 20 сентября. Очный — с 28 по 30 октября в Санкт-Петербурге.

Участникам конкурса предлагается обсудить задачи и имеющиеся ресурсы муниципальных образований для их перспективного развития. Конкурс предполагает изложение разработанного плана и представление молодежной стратегии решения конкретных задач и действий по развитию своих муниципальных образований с учетом мнений граждан и их непосредственного участия. Предложено более 30 номинаций конкурса: «Я — продюсер города»; «Стратегии креативных индустрий»; «Я — лидер школьного самоуправления»; «Стратегия развития моего муниципалитета»; «Стратегии культурного развития»; «Стратегия цифровой трансформации»; «Стратегия по благоустройству моего населенного пункта» и другое.

В конкурсе могут принимать участие молодые граждане в возрастных категориях: 12–14 лет и 15–17 лет; 18–27 лет и 28–35 лет.

Профессиональным жюри будут определены победители конкурса, которые будут награждены дипломами I, II и III степеней. Победители очного этапа будут награждены ценными призами партнеров и спонсоров. Главный приз — путевки в Артек. Все участники очного этапа конкурса получают сертификаты участника. Наставники конкурсантов, принявшие участие в очных мероприятиях конкурса, получают благодарность «Научного руководителя проекта» всероссийского конкурса, удостоверение о повышении квалификации.

Церемония торжественного награждения победителей конкурса пройдет 30 октября в Санкт-Петербурге в рамках XXIV Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

Подобности о конкурсе опубликованы на сайте: http://https//россия-территория-развития.рф/strategyrussia.