Общество

Работу над написанием статей для книги «Солдаты Победы» обсудили в Псковском районе

Работу над написанием статей для книги «Солдаты Победы» обсудили в Псковском районе. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Сегодня рамки деятельности библиотек стали больше, чем просто просветительская и досуговая работа. В местных сообществах библиотеки стали центром притяжения людей, приходящих за ответами на самые разные вопросы: конечно, это культура, досуг и образование, но это и вопросы поддержки участников СВО и членов их семей, ДЭГ, догазификация и многие другие», - отметила глава района.

Наталья Федорова уточнила, что в библиотеках есть Интернет, работают грамотные специалисты, и людей это притягивает, поэтому необходимо вести просветительскую работу, особенно в сельской местности.

«Призвала библиотекарей помнить и активно использовать современные возможности развития, в том числе грантовую поддержку», - продолжила она.

Семинар, организованный на базе Центра добровольчества Псковского района, направлен в том числе на помощь библиотекам в этой важной теме. Кроме того, на встрече обсудили вопросы о продолжении работы над написанием статей для тома «Псковский район» областной книги «Солдаты Победы», сбор информации об участниках войны в Афганистане.

Директор Псковского районного центра культуры Юрий Кремнев отметил роль библиотекаря в правом просвещении населения, обозначил перспективы и основные направления работы библиотек в современных непростых условиях.