Общество

Осужденные помогли в благоустройстве приюта для животных в Великих Луках

Осужденные к принудительным работам оказали помощь приюту для животных в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-центре УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

На протяжении трех дней лица, отбывающие наказание в виде принудительных работ в исправительном центре № 1 УФСИН России по Псковской области, помогали в благоустройстве центра милосердия для бездомных животных. Вместе с инспектором группы организации и трудовой деятельности и воспитательной работы ИЦ-1 Артемом Облуковым они оказали приюту бытовую помощь, а также порадовали мохнатых жильцов вкусными подарками.

На территории зооцентра осужденные провели ряд работ: расчистили снег, распилили бревна, раскололи и сложили дрова, утеплили будки для собак, произвели ремонт поддонов, восстановили электрику. Всего в мероприятиях приняли участие больше 35 отбывающих наказание.

«Хотим от души поблагодарить вас за активное участие, за потраченное на благое дело время, за приложенные старания, за позитив и добросовестно выполненную работу, а главное – за превосходный результат!» – написали в социальных сетях представители центра милосердия.

Стоит отметить, это уже не первый визит ИЦ-1 в приют для животных. Администрация учреждения на регулярной основе организовывает подобные волонтерские акции. Осужденные к принудительным работам своими силами стараются помочь животным, приносят корм, многие поддерживают и материально.