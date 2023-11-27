Общество

Выставка художника Константинова откроется в псковской галерее «Дар» 2 декабря

Персональная выставка художника Константина Константинова в художественной галерее «Дар» (на улице Советской, 111) откроется 2 декабря в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее предоставлены организаторами мероприятия

Около 70 работ в жанрах пейзажа и натюрморта представлены в экспозиции псковской выставки. На полотнах художника изображены такие русские святыни, как Псковский кром, Печоры, Мальская долина, Изборск, Пушкинские Горы, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Старая Ладога, Крым, Суздаль, Великий Устюг, а также погосты и деревянные храмы Карелии.

Автор выставки Константин Константинов является сотрудником Государственного Русского музея, ведущим специалистом по научно-просветительской деятельности, куратором культурно-просветительских программ отдела экскурсионно-лекционной работы Русского музея, автором мастер-классов по печатной графике, изобразительному и декоративно-прикладному искусству, профессором Санкт-Петербургской государственной художественной академии имени А. Л. Штиглица и членом секции графики Санкт-Петербургского союза художников.

Работы Константина Константинова постоянно экспонируются на художественных выставках разного уровня. А за плодотворную творческую деятельность художник удостоен многочисленных государственных наград.