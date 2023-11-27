Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей с 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении МРОТ в 2024 году на 18,5% – до 19242 рублей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5%, а также с 2025 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48% (ранее 42%). Принятие закона способствует обеспечению повышения заработной платы около 4,8 миллиона работников, пишет РИА Новости.

Дополнительные расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2024 году составят: для работников федеральных государственных учреждений (к средствам, заложенным в федеральный бюджет) - 19,7 миллиарда рублей и работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений -126,4 миллиарда рублей.