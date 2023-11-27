Общество

Какая пища поможет укрепить иммунитет, объяснил врач

Имбирь, перец, горчица, куркума и другие специи богаты различными биологически активными веществами, отметил врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарев. В частности, большинство острых приправ обладают противовирусными свойствами, уточнил медик. Кроме того, в них содержатся фитонциды – природные антибиотики, добавил он.

«Растения ограждают себя с помощью фитонцидов от внешних агрессивных воздействий, и мы можем "позаимствовать" у них эти компоненты, чтобы защититься от болезнетворных бактерий. Здесь чаще всего называют жгучие перцы. Также большая часть острых продуктов, например, хрен, содержат сильные антиоксиданты. А антиоксиданты, в свою очередь, обладают противовоспалительным и иммуностимулирующим действием, так как снижают количество свободных радикалов, которые атакуют иммунную систему», – пояснил Андрей Золотарев.

Многие специи непосредственно воздействуют на иммунитет, повышая его, продолжил диетолог в интервью радио Sputnik.

«Порошок имбиря качественно укрепляет иммунную систему, и связано это с тем, что в его состав входит достаточно большое количество биофлавоноидов, которые имеют непосредственную функцию стимуляции иммунной системы. Куркума – уникальнейшее вещество, которое стимулирует иммунную систему на ранней стадии, когда вирус или бактерия попадает в наш организм. Горчица содержит эфирное масло, которое стимулирует бронхолегочный иммунитет», – перечислил Андрей Золотарев.

Если острые приправы грамотно комбинировать с другими продуктами питания, то эффект будет еще сильнее, уверен диетолог.

«Например, если добавить в квашеную капусту перец или имбирь, то она существенно усилит свои полезные свойства. Главное, чтобы ваш рацион был достаточно богат клетчаткой, витаминами и минералами. Включая в него еще и острую пищу, вы делаете одолжение иммунитету, и тот вас не подведет, скажет спасибо», – подчеркнул Андрей Золотарев.

Но если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или аллергия на какие-то продукты, к острым блюдам следует относиться с осторожностью, лучше посоветоваться с врачом перед их употреблением, предупредил диетолог.

«Если у вас есть какие-то особенности со стороны ЖКТ, предположим, гастрит или язва, или аллергические реакции, то, конечно, это надо учитывать. В идеале, прежде чем употреблять острую еду, нужно сделать фиброгастродуоденоскопию, которая покажет, нет ли у вас повреждений слизистой желудка или кишечника. Острая пища подходит людям, которые достаточно здоровы со стороны ЖКТ», – заключил Андрей Золотарев.