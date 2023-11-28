Общество

Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» о «Малом Сталинграде»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). На этот раз разговор будет посвящен Великолукской наступательной операции и освобождению Великих Лук в январе 1943 года.

Битву за освобождение Великих Лук принято называть «малым Сталинградом». С чем связано такое сравнение? Как город оказался в оккупации? Когда гитлеровские войска подошли к Великим Лукам? Как оборонялся город? Действительно ли Гитлер предлагал переименовать Великие Луки в честь коменданта города?

Об этом Олег Добрынин поговорит со своим соведущим - сопредседателем Великолукского городского краеведческого общества, членом Совета Союза краеведов России, профессором ВЛГАФК, депутатом Великолукской городской Думы Дмитрием Белюковым.

Трансляция завершена.