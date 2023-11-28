Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
бизнес-ланчи вкусные обеды
День открытых дверей «Академия слуха»
вопросы о муниципальной реформе
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Советы на зиму псковским водителям
ЛОНГРИД проверить здоровье
«Зенча-Псков» кто там?
Теплый дом ЛОНГРИД
Магазин для фермерского хозяйства
«Истфакт» Сокровища Острова
Досуг псковского школьника
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
CULT твоей красоты
Права работающих матерей
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё Общество 28.11.2023 13:000 Высота снежного покрова в большинстве районов Псковской области превышает норму в 3-4 раза - синоптик 28.11.2023 15:210 Анастасия Повторейко о ситуации с внебольничными пневмониями в этом сезоне 28.11.2023 14:462 Симптомы внебольничной пневмонии перечислила псковский эпидемиолог 28.11.2023 13:561 Ночные морозы до -15 градусов прогнозируют в Псковской области на этой неделе 28.11.2023 13:460 Почти 60% обращений по заболеваниям приходится на детей до 14 лет – псковский эпидемиолог 28.11.2023 13:300 МегаФон запускает продажи аксессуаров под собственным брендом Stellarway
 
 
 
Самое популярное 23.11.2023 10:063 Патогенные бактерии обнаружило Роскачество в пельменях 24.11.2023 11:098 «Месяцы жила с трупами»: стали известны жуткие подробности убийства троих детей в Псковской области 21.11.2023 10:580 Труп священника нашли в колодце в Печорском районе 24.11.2023 10:242 Мать подозревают в убийстве троих детей в Псковской области 27.11.2023 00:393 «МК» сообщил о новой жертве великолучанки, обвиняемой в убийстве своих детей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Анастасия Повторейко о ситуации с внебольничными пневмониями в этом сезоне

28.11.2023 15:21|ПсковКомментариев: 0

О ситуации с протеканием внебольничных пневмоний в нынешнем сезоне рассказала главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко в беседе с корреспондентом радио ПЛН FM (102.6 FM).

 

- Анастасия Викторовна, расскажите, пожалуйста, о том, что такое внебольничная пневмония, и как часто она возникает наряду с другими видами?

- Пневмония – это группа острых инфекционных заболеваний, отличных по этиологии, патогенезу, морфологии, характеризующиеся очаговым поражением конкретно респираторных отделов легких. Все пневмонии делятся на внебольничные и внутрибольничные. Если говорить про заболеваемость в России, которая составляет приблизительно 14-15% в год, то около 1 млн человек заболевают пневмонией, и до половины случаев заболевших - это внебольничная пневмония, то есть возникшая вне условий стационара или до 48 часов от момента госпитализации. Надо отметить, что менее 10% пациентов из числа заболевших внебольничной пневмонией - это пациенты с тяжелым течением.

- Какой возбудитель пневмонии на данный момент является основным?

- Если говорить о структуре заболеваемости, то в основном превалирует стрептококковая инфекция как основная причина заболеваемости и в амбулаторном, и в стационарном лечении. Микоплазма, гемофильная палочка – все это специфичные возбудители внебольничной пневмонии. В этом сезоне наблюдается рост заболеваемости по атипичным возбудителям, таким как микоплазма, гемофильная палочка, в том числе стрептококковая пневмония.

- Какова обстановка с заболеваемостью пневмонией на территории Псковской области в настоящий момент? 

- Говорить о том, что рост заболеваемости в Псковской области отличается от общероссийского, не приходится. В Российской Федерации аналогичная ситуация по структуре заболеваемости. Именно в этом году фиксируется подъем заболеваемости именно внебольничной пневмонией у детей-подростков. Она вызвана Мycoplasma pneumoniae, и Streptococcus pneumoniae, как с гемофильной палочкой, или изолированно.

Говорить о том, что ситуация заболеваемости отлична от мировой, тоже не приходится. Рост пневмококковых пневмоний в мировой статистике составляет примерно 38%. То есть ситуация типична для всего мира, России и Псковской области. Ситуация управляема в нынешнем сезоне, но при этом ситуация с заболеваемостью вызывает настороженность в отношении прежде всего профилактики.

Акцент на профилактику должен быть как никогда максимальный. Если делать акцент на сравнение роста заболеваемости внебольничной пневмонией с предыдущей неделей, то есть небольшое снижение, с 206 до 197 случаев. В Пскове выявлено снижение на 15 случаев заболеваний, в Великих Луках на 10. Но все равно заболеваемость остается достаточно серьезной. Как никогда актуальна вакцинация от гриппа, от пневмококковой инфекции, от гемофильной палочки ввиду того, что эти инфекции входят в основную структуру заболеваемости.

- Посоветуйте, какие действия необходимо предпринять, если уберечься от болезни все же не удалось?

- Я напоминаю, что Псковская областная инфекционная клиническая больница имеет свои собственные ПЦР-лабораторию, бактериологическую лабораторию, которые позволяют в максимально короткие сроки, при своевременном обращении, выявить этиологического возбудителя, непосредственно причину, вызвавшую пневмонию. Конечно же, наша основная цель – выявить, уточнить возбудителя для того, чтобы лечить этиотропно, то есть направленно, именно на возбудителя. В связи с этим призываю своевременно обращаться к врачу, ни в коем случае не выходить из дома на работу с температурой и так далее до выяснения обстоятельств. Потому что есть риск распространения и развития групповых заболеваний, особенно это касается школьников, дошкольников, студентов.

- Расскажите подробнее о структуре пневмоний в нашей области.

- И, конечно же, в структуре внебольничных пневмоний одной из актуальных проблем остается коронавирусная инфекция. Если говорить исходя из наших данных и по нашей выявляемости, то превалирующее место в структуре пневмоний занимает коронавирусная инфекция. На втором месте находятся респираторные инфекции, в том числе аденовирус, РС-вирус, бокавирус. И в этом сезоне, с 5 октября приблизительно, начался рост заболеваемости внебольничной пневмонией, вызванной возбудителями Мycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, гемофильная палочка. Стоит отметить и единичные случаи хламидийной пневмонии и коклюша, как причины внебольничных пневмоний.

Конечно же, мы делаем максимальный акцент на своевременность ограничительных мероприятий, на своевременную обращаемость пациентов, и как следствие имеем своевременную диагностику заболевания и вовремя назначаем специфическую терапию.

- Интересует вопрос о так называемых вялотекущих пневмониях, что это? 

- Что могу сказать о вялотекущих внебольничных пневмониях, вызванных атипичными возбудителями в частности, Мycoplasma pneumoniae, так это то, что течение заболевания длительное и малосимптомное. Хочу обратить особое внимание родителей на длительность приема антибиотиков. Возбудитель называется атипичный не просто так. Атипичный возбудитель действует внутри клетки и, соответственно, терапия должна быть достаточно длительной, чтобы иллюминировать возбудителя и не допустить рецидивирующего течения. Насколько длительная? Не менее двух недель. Насколько возможно последующее наблюдение? До 21 дня.

- Что посоветуете, чтобы поддерживать здоровье в нынешнем сезоне?

- Этот сезон показал нам всю возможную специфику этиологических возбудителей. Напомню, что нет ничего отличного от всеобщей ситуации в колебаниях заболеваемости, но в данной ситуации бактериальная природа заболеваний была превалирующей. Вместе с тем и ковид и грипп сохраняются, и наша настороженность по гриппу растет. Ввиду этих фактов стараемся максимально профилактировать, укреплять общий иммунитет, принимать витамины, в том числе витамин D, под контролем анализов, соответственно, своевременно обращаться к специалистам, не игнорировать симптомы. Берегите себя и будьте здоровы!

Беседовала Любовь Кузнецова

Пресс-портрет
Повторейко Анастасия Викторовна Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы
Теги: #пневмония #профилактика #инфекционная больница
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о наказании чиновников и менеджеров за взятки до 10 тысяч рублей?
В опросе приняло участие 78 человек
28.11.2023, 15:470 Не стагнация, а стабильность: как обстоят дела с экономикой в Псковской области 28.11.2023, 15:370 Множественные нарушения при подготовке к отопительному сезону выявили в Кунье 28.11.2023, 15:210 Анастасия Повторейко о ситуации с внебольничными пневмониями в этом сезоне 28.11.2023, 15:060 Жизнь с протянутой рукой
28.11.2023, 14:462 Симптомы внебольничной пневмонии перечислила псковский эпидемиолог 28.11.2023, 14:340 Почти пять тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов мефедрона изъяли в Псковской области 28.11.2023, 14:250 Российские туристы начали получать визы на Шри-Ланку бесплатно 28.11.2023, 14:110 Заключить новый договор на техобслуживание оборудования можно путем публичной оферты - Газпром
28.11.2023, 13:561 Ночные морозы до -15 градусов прогнозируют в Псковской области на этой неделе 28.11.2023, 13:460 Почти 60% обращений по заболеваниям приходится на детей до 14 лет – псковский эпидемиолог 28.11.2023, 13:300 МегаФон запускает продажи аксессуаров под собственным брендом Stellarway 28.11.2023, 13:190 В России появится звание «Заслуженный работник туризма»
28.11.2023, 13:080 Желания сносить обелиск Славы авторства эстонского скульптора в Великих Луках ни у кого нет - Дмитрий Белюков 28.11.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Внебольничная пневмония наступает? 28.11.2023, 13:000 Высота снежного покрова в большинстве районов Псковской области превышает норму в 3-4 раза - синоптик 28.11.2023, 12:450 Фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест» пройдет в Псковском театре драмы в декабре
28.11.2023, 12:450 В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ 28.11.2023, 12:430 Поправки в Трудовой кодекс заставят работодателей отдать долги по зарплате 28.11.2023, 12:390 Дмитрий Белюков: Оборона Великих Лук стала значительным вкладом в срыв операции «Барбаросса» 28.11.2023, 12:360 ЛДПР проведет предвыборный съезд 19 декабря
28.11.2023, 12:260 Суд присяжных вынес вердикт по делу об убийстве великолучанки, труп которой утопили в пруду 28.11.2023, 12:150 Более 300 млн рублей получит Псковская область для развития объектов агропромышленного комплекса 28.11.2023, 12:090 Предвыборный съезд КПРФ состоится 23 декабря 28.11.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» о «Малом Сталинграде»
28.11.2023, 12:020 Минстрой заявил о возможном переформатировании программ капремонта 28.11.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 ноября 28.11.2023, 11:501 В России предложили создать велополицию для борьбы с нарушителями ПДД 28.11.2023, 11:440 «Кузница»: Внебольничная пневмония наступает?
28.11.2023, 11:310 Пскович предстанет перед судом за повреждение чужого имущества у торгового центра 28.11.2023, 11:150 В Невельском районе горели два жилых дома 28.11.2023, 11:050 Более 65 тысяч жителей Псковской области получают ежемесячные денежные выплаты 28.11.2023, 10:550 «Горводоканал» анонсировал ежегодную акцию по списанию пени должникам в Пскове
28.11.2023, 10:420 «Летопись воинской славы Псковской земли»: «Малый Сталинград» 28.11.2023, 10:300 Вылет самолета из Москвы в Псков задерживают на 2,5 часа 28.11.2023, 10:160 В Петербурге предложили временно перевести работников на удаленку из-за плохой погоды 28.11.2023, 10:010 Два пожара тушили в Пскове
28.11.2023, 09:504 Анатолий Кот провёл вечер на форелевом хуторе в Псковской области 28.11.2023, 09:470 «Думаете, мы спим?»: уборка снега в Пскове продолжалась всю ночь 28.11.2023, 09:370 Невидимые дети 28.11.2023, 09:300 Россияне стали выбирать почти весь одобренный лимит микрозайма
28.11.2023, 09:152 Новый штраф ждет водителей с 1 декабря 28.11.2023, 09:000 В правительстве рассмотрят запрет на вывоз зерновых из России 28.11.2023, 08:400 Участок теплотрассы заменили на улице Звёздной в Пскове 28.11.2023, 08:200 В Центробанке сообщили о запуске переводов через СБП в пять стран
28.11.2023, 08:000 Члены спортклуба «Супер фитнес» сдали нормы ГТО 28.11.2023, 07:500 Какая пища поможет укрепить иммунитет, объяснил врач 28.11.2023, 07:356 Зарядную станцию для электромобилей устанавливают на улице Пушкина в Пскове 28.11.2023, 07:190 Жителей Псковской области предупредили о штормовом ветре
28.11.2023, 07:000 Дачную амнистию для СНТ хотят продлить до 2031 года 27.11.2023, 22:000 Делегация псковского колледжа искусств побывала в Опочке 24 ноября 27.11.2023, 21:501 Путин подписал закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей с 2024 года 27.11.2023, 21:400 С какими проблемами чаще всего приходят подростки к психологу, рассказала специалист
27.11.2023, 21:300 Более 700 тысяч человек посетили «Михайловское» с начала года 27.11.2023, 21:200 Осужденные помогли в благоустройстве приюта для животных в Великих Луках 27.11.2023, 21:101 Псковская область получит 33 млн рублей на модернизацию учреждений культуры в 2024 году 27.11.2023, 21:000 В России продолжает снижаться количество детей-сирот
27.11.2023, 20:500 Свыше 20 образовательных учреждений Псковской области присоединились к проекту «Футбол в школе» 27.11.2023, 20:400 Профсоюзы в Пскове дали старт акции «Подари ребёнку праздник» 27.11.2023, 20:200 Цена золота выросла до максимума за шесть месяцев 27.11.2023, 20:100 Первый этап конкурса «Лучший по профессии» среди водителей автобусов состоялся в Пскове
27.11.2023, 20:000 Спортивный фестиваль «Семейная команда» пройдет в Пскове 27.11.2023, 19:500 Чемпионат и первенство СЗФО России по рукопашному бою впервые пройдут в Пскове 27.11.2023, 19:400 Выставка художника Константинова откроется в псковской галерее «Дар» 2 декабря 27.11.2023, 19:300 Великолучане войдут в молодежную сборную России по стрельбе из лука
27.11.2023, 19:220 Денис Камалягин* стал фигурантом уголовного дела за дискредитацию ВС России 27.11.2023, 19:200 Работу над написанием статей для книги «Солдаты Победы» обсудили в Псковском районе 27.11.2023, 19:100 Реверсивное движение на участке федеральной дороги Р-56 введут в Порхове 27.11.2023, 19:000 Шестеро из десяти псковичей собираются в отпуск осенью
27.11.2023, 18:450 Профсоюзные юристы СЗФО завели свой Telegram-канал 27.11.2023, 18:301 Рейтингомер: великолукская трагедия, письмо президенту и подстава от госмедиахолдинга. ВИДЕО 27.11.2023, 18:270 Более 500 кг батареек принял молодёжный центр в Пскове в ходе экологической акции 27.11.2023, 18:150 Выплатой псковичам зарплат после повышения МРОТ обеспокоились профсоюзы
27.11.2023, 18:110 Публичные слушания по проекту бюджета города на 2024 год проходят в Пскове. ФОТО  27.11.2023, 18:000 Костры в детских палаточных лагерях хотят избавить от формальностей 27.11.2023, 17:570 Псковское учреждение задолжало работникам почти 2 миллиона рублей 27.11.2023, 17:550 Кейс-чемпионат соцпроектов «ДоброТворец» пройдет в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru