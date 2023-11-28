Общество

Анастасия Повторейко о ситуации с внебольничными пневмониями в этом сезоне

О ситуации с протеканием внебольничных пневмоний в нынешнем сезоне рассказала главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко в беседе с корреспондентом радио ПЛН FM (102.6 FM).

- Анастасия Викторовна, расскажите, пожалуйста, о том, что такое внебольничная пневмония, и как часто она возникает наряду с другими видами?

- Пневмония – это группа острых инфекционных заболеваний, отличных по этиологии, патогенезу, морфологии, характеризующиеся очаговым поражением конкретно респираторных отделов легких. Все пневмонии делятся на внебольничные и внутрибольничные. Если говорить про заболеваемость в России, которая составляет приблизительно 14-15% в год, то около 1 млн человек заболевают пневмонией, и до половины случаев заболевших - это внебольничная пневмония, то есть возникшая вне условий стационара или до 48 часов от момента госпитализации. Надо отметить, что менее 10% пациентов из числа заболевших внебольничной пневмонией - это пациенты с тяжелым течением.

- Какой возбудитель пневмонии на данный момент является основным?

- Если говорить о структуре заболеваемости, то в основном превалирует стрептококковая инфекция как основная причина заболеваемости и в амбулаторном, и в стационарном лечении. Микоплазма, гемофильная палочка – все это специфичные возбудители внебольничной пневмонии. В этом сезоне наблюдается рост заболеваемости по атипичным возбудителям, таким как микоплазма, гемофильная палочка, в том числе стрептококковая пневмония.

- Какова обстановка с заболеваемостью пневмонией на территории Псковской области в настоящий момент?

- Говорить о том, что рост заболеваемости в Псковской области отличается от общероссийского, не приходится. В Российской Федерации аналогичная ситуация по структуре заболеваемости. Именно в этом году фиксируется подъем заболеваемости именно внебольничной пневмонией у детей-подростков. Она вызвана Мycoplasma pneumoniae, и Streptococcus pneumoniae, как с гемофильной палочкой, или изолированно.

Говорить о том, что ситуация заболеваемости отлична от мировой, тоже не приходится. Рост пневмококковых пневмоний в мировой статистике составляет примерно 38%. То есть ситуация типична для всего мира, России и Псковской области. Ситуация управляема в нынешнем сезоне, но при этом ситуация с заболеваемостью вызывает настороженность в отношении прежде всего профилактики.

Акцент на профилактику должен быть как никогда максимальный. Если делать акцент на сравнение роста заболеваемости внебольничной пневмонией с предыдущей неделей, то есть небольшое снижение, с 206 до 197 случаев. В Пскове выявлено снижение на 15 случаев заболеваний, в Великих Луках на 10. Но все равно заболеваемость остается достаточно серьезной. Как никогда актуальна вакцинация от гриппа, от пневмококковой инфекции, от гемофильной палочки ввиду того, что эти инфекции входят в основную структуру заболеваемости.

- Посоветуйте, какие действия необходимо предпринять, если уберечься от болезни все же не удалось?

- Я напоминаю, что Псковская областная инфекционная клиническая больница имеет свои собственные ПЦР-лабораторию, бактериологическую лабораторию, которые позволяют в максимально короткие сроки, при своевременном обращении, выявить этиологического возбудителя, непосредственно причину, вызвавшую пневмонию. Конечно же, наша основная цель – выявить, уточнить возбудителя для того, чтобы лечить этиотропно, то есть направленно, именно на возбудителя. В связи с этим призываю своевременно обращаться к врачу, ни в коем случае не выходить из дома на работу с температурой и так далее до выяснения обстоятельств. Потому что есть риск распространения и развития групповых заболеваний, особенно это касается школьников, дошкольников, студентов.

- Расскажите подробнее о структуре пневмоний в нашей области.

- И, конечно же, в структуре внебольничных пневмоний одной из актуальных проблем остается коронавирусная инфекция. Если говорить исходя из наших данных и по нашей выявляемости, то превалирующее место в структуре пневмоний занимает коронавирусная инфекция. На втором месте находятся респираторные инфекции, в том числе аденовирус, РС-вирус, бокавирус. И в этом сезоне, с 5 октября приблизительно, начался рост заболеваемости внебольничной пневмонией, вызванной возбудителями Мycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, гемофильная палочка. Стоит отметить и единичные случаи хламидийной пневмонии и коклюша, как причины внебольничных пневмоний.

Конечно же, мы делаем максимальный акцент на своевременность ограничительных мероприятий, на своевременную обращаемость пациентов, и как следствие имеем своевременную диагностику заболевания и вовремя назначаем специфическую терапию.

- Интересует вопрос о так называемых вялотекущих пневмониях, что это?

- Что могу сказать о вялотекущих внебольничных пневмониях, вызванных атипичными возбудителями в частности, Мycoplasma pneumoniae, так это то, что течение заболевания длительное и малосимптомное. Хочу обратить особое внимание родителей на длительность приема антибиотиков. Возбудитель называется атипичный не просто так. Атипичный возбудитель действует внутри клетки и, соответственно, терапия должна быть достаточно длительной, чтобы иллюминировать возбудителя и не допустить рецидивирующего течения. Насколько длительная? Не менее двух недель. Насколько возможно последующее наблюдение? До 21 дня.

- Что посоветуете, чтобы поддерживать здоровье в нынешнем сезоне?

- Этот сезон показал нам всю возможную специфику этиологических возбудителей. Напомню, что нет ничего отличного от всеобщей ситуации в колебаниях заболеваемости, но в данной ситуации бактериальная природа заболеваний была превалирующей. Вместе с тем и ковид и грипп сохраняются, и наша настороженность по гриппу растет. Ввиду этих фактов стараемся максимально профилактировать, укреплять общий иммунитет, принимать витамины, в том числе витамин D, под контролем анализов, соответственно, своевременно обращаться к специалистам, не игнорировать симптомы. Берегите себя и будьте здоровы!

Беседовала Любовь Кузнецова