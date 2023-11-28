Общество

Ночные морозы до -15 градусов прогнозируют в Псковской области на этой неделе

Ночные морозы до -15 градусов прогнозируют в Псковской области на этой неделе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«В ближайшие три дня сохранятся осадки в виде снега, в отдельных районах – сильного снега. Затем, к выходным, интенсивность осадков будет ослабевать. Останется небольшой, в отдельных районах – умеренный снег», – рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик добавила, что ночные температуры в отдельных районах в отдельные ночи могут опускаться до -15 градусов. Дневные температуры устойчиво отрицательные: от - 2 до - 9 градусов.