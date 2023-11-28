Общество

Концерт поэта Андрея Васильева пройдет в Пскове

Акустический концерт поэта и музыканта Андрея Васильева состоится в Центральной городской библиотеке Пскова 3 декабря в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

«Программа получается неожиданной и для меня самого: песни и стихи будут соединены с музыкальной барочной стилистикой», - отметил Андрей Васильев.

В мероприятии также примет участие артист Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Александр Назаров (скрипка).

Завершит программу хит «Понедельник», который будет исполнен совместно с бардом Денисом Ковальчуком.