Общество

Охрана труда в Псковской городской поликлинике признана лучшей в области

Итоги ежегодного смотра-конкурса, который проводится в целях пропаганды улучшения условий и безопасности труда в организациях области, подвели в комитете по труду и занятости Псковской области 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Конкурс проводили по двум номинациям: «Лучшая организация по охране труда» и «Лучший специалист по охране труда». Одним из членов рабочей группы по подведению итогов была советник-консультант Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль.

До 15 ноября в комитет по труду и занятости Псковской области поступили и были зарегистрированы 14 заявок на участие в номинации «Лучшая организация по охране труда». Надежда Партхаль отметила, во многих организациях есть профсоюз, охрана труда в данных организациях под контролем.

По итогам представленных документов (показатели работы по охране труда) и количеству набранных баллов члены рабочей группы определили победителей смотра-конкурса по итогам работы за 2022-2023 годы. В номинации «Лучшая организация по охране труда» в непроизводственной сфере победителем стала Псковская городская поликлиника.

«Мы гордимся членами профсоюза, их вовлеченностью в рабочий процесс и высокими результатами. Работа по охране труда в профсоюзах ведется на высоком уровне. Ежегодно Псковский облсовпроф организует обучение специалистов и уполномоченных по охране труда. Обучению уделяется особое внимание, так как в 2022-2023 годах произошли значительные изменения в законодательстве по охране труда. Сейчас активно идет обучение и на сегодняшний день его прошли около 100 человек, и обучение еще продолжается», — отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.