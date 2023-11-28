Общество

Опрос ПЛН-ТВ: Хватает ли псковичам доходов на жизнь?

Россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья. В среднем, по данным всероссийского опроса, это 200 тысяч рублей в месяц. На первом месте по ожиданиям, разумеется, находится Москва. Москвичам для полного счастья требуется в среднем 265 тысяч рублей в месяц. Второе место делят Санкт-Петербург и Владивосток. Жителям этих городов необходимо 230 тысяч рублей в месяц для ощущения счастья. Мы решили выйти на улицы города, чтобы узнать у псковичей, сколько им требуется для ощущения полного счастья и хватает ли им доходов на жизнь.

С результатами аналогичного опроса на сайте Псковской Ленты Новостей можно ознакомиться по ссылке ниже.