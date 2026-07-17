T2 признан лучшим в сервисах кибербезопасности для клиентов – ComNews Research

T2, российский оператор мобильной связи, занял первое место в рейтинге сервисов безопасности аналитического агентства ComNews Research. Эксперты высоко оценили многоуровневую систему безопасности SafeWall от Т2, которая набрала 96 баллов и обеспечила компании лидерство по разнообразию, доступности и удобству защитных функций. Аналитики отметили тот факт, что Т2 предоставляет большинство защитных сервисов бесплатно, формируя надежный базовый контур безопасности без дополнительных затрат со стороны клиентов.

Изображение: пресс-служба Т2

Аналитики ComNews Research провели комплексную оценку сервисов кибербезопасности «большой четверки». Они пришли к выводу, что Т2 предлагает абонентам наиболее простой и понятный инструмент для защиты. Компания собрала ключевые сервисы, а также услуги, реализуемые по требованиям законодательства, в единой платформе SafeWall. Такой подход позволяет клиентам легче ориентироваться в многообразии опций и оперативно управлять ими.

Преимуществом Т2, по мнению ComNews Research, стала проактивная забота об абонентах. Эксперты отметили то, что оператор активирует ключевые базовые опции безопасности бесплатно и по умолчанию. Такой подход максимально расширяет контур защиты абонентов от спама, киберугроз и мошенничества без необходимости совершать дополнительные действия.

Т2 предоставляет пользователям 17 бесплатных сервисов из 32, рассмотренных экспертами. Многоуровневая система безопасности SafeWall включает функции голосового ассистента, антифишинга, защиты от скрытых подписок и автоматической маркировки входящих вызовов. На платформе абонент также может включить блокировку звонков и SMS с иностранных номеров или запросить бесплатный отчет об утечках персональных данных от «Солара». Аналитики ComNews отметили, что удобство навигации и максимальная доступность инструментов значительно повышают уровень кибербезопасности абонентов и делают SafeWall лучшим пользовательским интерфейсом для безопасности на рынке.

«Лидерство в исследовании ComNews – результат системной работы команды Т2 в сфере кибербезопасности. Мы создали SafeWall как единое и понятное пространство, где собраны все инструменты защиты: от голосового ассистента до мониторинга утечек данных. Т2 стремится предугадывать угрозы и проактивно ограждать клиентов от мошенников, при этом делая защиту максимально простой и доступной. Это честный и современный подход, который позволяет абоненту чувствовать себя уверенно в цифровом мире», - заключила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности T2 Ирина Лебедева.