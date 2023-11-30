Общество

Москва - Задребье: как жители столицы поселились в деревне под Изборском

Деревню Задребье под Изборском с трудом разыскали по навигатору. Конечная точка нашего маршрута оказалась хутором из нескольких домов. Коренных среди местных жителей немного. Три дома из шести занимают новоселы - переселенцы из больших городов, решившие сменить бешеный ритм мегаполисов на размеренную жизнь в глубинке. С одной из таких семей познакомилась Псковская Лента Новостей.

«Мы сможем!»

Светлана и Сергей, в прошлом жители столицы, два года назад захотели кардинально изменить привычный образ жизни. «Мы жили в Москве, на Ленинском проспекте. И в какой-то момент решили переезжать», - вспоминает Светлана.

Как отмечает девушка, понятный всем ответ на вопрос, почему жилье в центре столицы захотелось поменять на домик в деревне, она вряд ли сможет дать. «Это такой вопрос экзистенциальный немного. Жизнь человека, возможно, и создана для того, чтобы время от времени ее менять...» - говорит она.

Впрочем, обстоятельство, подтолкнувшее пару к решению покинуть город, все же было, - пандемия коронавируса и связанный с ней карантин, когда большинство людей оказались запертыми дома и вынуждены были работать онлайн.

«Когда ковид начался, я спросила Серегу, чего он хочет и как видит дальнейшую жизнь? Он сказал: «Я хочу жить на ферме». А я человек, который доводит дела до конца. Мне эта идея понравилась!» - рассказывает Светлана.

По ее словам, муж сомневался. «Главным аргументом Сереги было: «Мы ничего не умеем делать». А я как раз посмотрела на forumhouse сюжет о том, как слабовидящий дядька построил каркасный дом, и говорю: «Ну, если он смог, мы и подавно сможем!»

Сама Светлана на тот момент вела группы в клубе «Школа великих книг», работала онлайн, поэтому ничего не мешало ей уехать.

Заброшенный дом

Для воплощения идеи в жизнь, необходимо было найти участок земли. Светлана и Сергей составили «список из тех параметров, которые важны, и начали искать». Искали долго.

«Мы приезжали в Псковскую область искать землю в декабре 2020 года. В марте 2021 года купили участок на берегу Мальского озера, а затем старый деревенский дом в деревне Задребье. И уже в мае переехали из Москвы», - рассказала Светлана.

Сначала всех «прелестей» деревенской жизни пара не ощутила. «Все было круто. Мы сняли баню в Кривске, и постоянно ездили в Задребье, занимались восстановлением старого дома», - вспоминает она.

Это был дом 1962 года постройки. Также новым владельцам достался и развалившийся бутовый сарай. «Дом 17 лет был заброшенным. Когда-то он был одним из трех строений, принадлежавших большой семье. Но постепенно его обитатели уезжали, умирали. Последним жильцом деревенского дома была пожилая женщина по имени Катерина. После ее смерти наследник продал дом. Но новый хозяин владел им недолго, и дом пустовал почти два десятка лет. Для таких деревянных строений это не очень хорошо. Потому что их надо постоянно топить, надо, чтобы кто-то там жил. Тогда он не пришел бы в упадок», - поясняет Светлана.

«Когда мы переехали, в доме невозможно было жить. Ни воды, ни электричества. Посередине - просто котлован. Сени старые тоже отходили от основного здания. Как в фильме «Любовь и голуби», когда герой открывает дверь и падает в море, так и здесь было: открываешь дверь и падаешь... в грязь», - рассказывает Светлана.

Зачем строить новый?

Но супруги упорно хотели не строить новый дом, а сохранить старый. «Во-первых, мы переезжали в то время, когда очень подорожали стройматериалы. Поэтому сохранить его было дешевле. И, во-вторых, уже есть дом - зачем строить новый? Старый дом уже отстоялся, все в нем есть, даже микроклимат классный», - говорит девушка.

И действительно, новые хозяева сумели создать атмосферу старого «бабушкиного дома в деревне», при этом наполнив помещение и необходимыми удобствами. Из немного прохладных сеней попадаешь в теплое помещение, в середине которого потрескивают дрова в печи. Пространство разделено на несколько зон. За круглым деревянным столом удобно выпить чашечку чая или кофе. За печкой - спальное место и старинный платяной шкаф. А в другом углу - не менее древний сундук с эстонским клеймом. И еще много красивых, с любовью отреставрированных вещей из прошлого века. Но тут же - кофемашина и другая бытовая техника, без которой сложно представить жизнь современного человека.

Правда, таким уютным и красивым дом стал не сразу. Была проведена большая работа по его спасению. Новые хозяева решили оголить бревенчатые стены. Но добрались до них с трудом. «Все помещение было обито оргалитинами, на которые были наклеены обои. Я так понимаю, что деревенские жители стремились к городскому формату», - заметила девушка.

Когда стены были избавлены от всего лишнего, оказалось, что бревно очень старое и уже не так красиво. Поэтому его пришлось покрыть белой краской.

По словам Светланы, повезло только с потолком: «Его только намыли, даже не красили». А вот пол пришлось полностью менять. Двадцать лет в подвале дома стояла вода, из-за чего доски сгнили. Из-за этого разрушилась и старая печь. Ее тоже заново перекладывали. Сами. Поначалу хотели обратиться за помощью к местным мастерам, но столкнулись с некоторыми странностями. «Мы думали, что все будут рады нам помочь. Но приезжают, договариваемся - а потом не приезжают и не отвечают на звонки...» - недоумевает Светлана.

Сени тоже сооружал муж Сергей. Там же теперь находится небольшое помещение с душевой кабиной и туалетом. Но в первый год жизни здесь и то, и другое было на улице. «Мы в том душе мылись до ноября. Доходило до такого, что ты идешь в душ, а трава уже хрустит. Но у нас была горячая вода - сосед-электрик сделал нам всю электрику в доме - и это было очень круто!» - вспоминает Светлана. Правда, первое, что она сделала, переехав в деревню, - длинные волосы сменила на аккуратную стрижку.

«Внутренняя экономика»

Конечно, жизнь в деревне невозможна без ведения домашнего хозяйства. У Светланы и Сергея есть огород, несколько плодовых деревьев и птичник.

Особенность Задребья - отсутствие заборов. С соседями отношения хорошие, ограждаться нет необходимости. Поэтому единственное ограждение на участке новых жильцов - для птиц. Иначе пернатые выходят в огород. «У нас живут гуси, утки, индюки и куры. Выращиваем на продажу. Уже год занимаемся птицей - есть своя клиентура», - рассказала Светлана.

Что касается продуктов первой необходимости, то почти все покупают у соседей. Такая вот «внутренняя экономика». «Мы у соседей берем молоко, они у нас - яйцо. У других соседей трактор, к ним обращаемся по поводу каких-то работ. Если есть возможность оставить деньги в системе - оставляем», - рассказывает Светлана.

Другой способ заработать - сельский туризм. На выкупленном участке земли на берегу Мальского озера семья оборудовала глэмпинг. Соорудили деревянный подиум и установили на нем шатер.

«Глэмпинговые шатры - большие, площадью порядка 20 метров. Если вы хотите пойти в поход, но вам не хватает смелости на всю эту «жесть», то можно выбрать глэмпинг. Это шатры, в которых есть все: холодильник, обогреватели, кровать. Рядом есть душ, туалет. Мы все это оборудовали для одного шатра», - говорит Светлана.

Такое направление туризма сейчас пользуется популярностью, поэтому глэмпинг не простаивал. Объявление об услуге было размещено на различных сервисах - и в шатре все лето жили туристы из Петербурга, Москвы и других регионов. В основном, это путешественники, которые приезжают посмотреть Псков, ночуют у нас, а на утро едут в Изборск и в Печоры», - рассказывает Светлана.

Пока глэмпинг работает только в теплое время года, но в дальнейшем пара намерена оборудовать шатер и для зимнего пребывания. «Зимой здесь очень красиво. Можно на лыжах бегать. Старый Изборск всего в 5 км отсюда. Мы здесь сами много гуляем пешком», - отмечает она.

«Чуть ветер подует - и пиши пропало»

В отличие от мужа, который работает в строительной фирме и часто находится в разъездах, девушка редко покидает деревню. Распорядок дня жительницы Задребья Светланы зависит от сезона. «Если это лето - то ритм другой: едут гости, тем же огородом надо заниматься. Если зима - все на лайте. В прошлом году строили сени, шатер поставили, еще птица, огород. Я очень устала, и ждала, когда начнутся дожди, чтобы быть дома и ничего не делать. В этом году полегче», - отмечает она.

Но обычно день состоит из работы по хозяйству: проснулась, пошла кормить птиц, потом завтрак, чтение, снова надо идти к птицам, затем готовка, уборка и работа онлайн. «Я по-прежнему веду группы в соцсетях. Правда, с интернетом здесь большие проблемы. Очень плохая связь. Мы поставили усилитель связи, но все равно по вечерам интернет ужасный», - отмечает она.

Еще один проблемный момент - сбои электроэнергии. «У нас постоянно все приборы, которые можно зарядить, заряжаются, потому что в любой момент могут отключить свет. Сети старые. Чуть ветер подует - и пиши пропало. Тогда упадет интернет, у нас не будет воды, потому что насос на электричестве, и будем сидеть в темноте», - говорит она.

Более того, из-за подобных отключений хозяйство несет убытки. «Зимой, когда морозы, обогрев птичника тоже за счет электричества! Если долго нет электричества - бедные птицы! У нас, конечно, есть генератор. Мы его тягаем по всему участку, и тем не менее... Я летом ставила инкубатор (его от генератора нельзя питать - тут же сгорит), так все время бегала с бутылками, одеялами, кутала этот инкубатор. И все равно какое-то количество птиц погибло».

***

Ближайшие планы семьи: доводить до ума свой старый дом и создавать удобства для туристов на другом участке. Еще есть идея - восстановить старый сарай и сделать там мастерскую деревянной мебели. Светлана сама сделала для дома несколько симпатичных вещей из дерева и готова продолжить это дело, но пока нет подходящего помещения.

О дальней перспективе пара пока не думает. «Возможно, это не последняя наша точка. Продадим дом и поедем дальше, кочующими товарищами», - говорит Светлана.

До машины нас провожает Лоренц - дружелюбный дворовый пес. Четверолапого друга семья взяла три года назад из печорского приюта. Зимой пес жил в доме, но четырем стенам предпочитает улицу. Лоренц садится у дороги и провожает нас своим умным взглядом. А потом, опережая автомобиль, бежит обратно - домой.

Светлана Синцова

Фото из личного архива героев публикации