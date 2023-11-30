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Общество

О перерасчете страховой пенсии рассказали в отделении Социального фонда России

30.11.2023 18:57|ПсковКомментариев: 0

Отделение Социального фонда России по Псковской области проиндексировало пенсии 16 685 пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда.

Страховую пенсию работающие пенсионеры по законодательству получают без учета индексации. Перерасчет производится после увольнения с работы — тогда в Социальном фонде страховую пенсию пересчитывают и назначают новый размер с учетом пропущенных индексаций в период осуществления работы.

Ранее процесс перерасчета занимал 3 месяца, а выплата осуществлялась на четвертый месяц после увольнения. По новым правилам срок перерасчета сократился до двух месяцев. Согласно изменениям, информацию о прекращении трудовых отношений работодатель обязан предоставить не позднее рабочего дня, следующего за днем увольнения.

«К примеру, пенсионер уволился с работы 14 ноября 2023 года. На следующий день, 15 ноября, в отделение СФР по Псковской области поступает отчетность от работодателя о кадровых изменениях. В декабре отделение СФР принимает решение о выплате пенсии с учетом индексации. Таким образом, уже в январе пенсионер получит полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущий месяц — декабрь», – рассказали в фонде.

Сокращение сроков для перерасчета и выплаты пенсий уволившимся пенсионерам связано с изменениями в законодательстве, которые устанавливают порядок передачи работодателями информации о кадровых изменениях. Согласно новым правилам, информацию о прекращении трудовых отношений работодатель обязан предоставить в Социальный фонд не позднее рабочего дня, следующего за днем увольнения.

Если работодатель нарушит срок сдачи отчетности, то период перерасчета пенсии увеличится. В случае возобновления трудовой деятельности пенсионерами после индексации размер пенсии сохранится. Но следует иметь в виду, что последующие плановые индексации снова не будут производиться до тех пор, пока гражданин вновь не уволится. Однако стоит помнить, что правила индексации касаются только страховых пенсий и не распространяются на выплаты по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии.

Теги: #пенсии #индексация
Источник: Псковская Лента Новостей
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