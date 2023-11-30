Общество

Закон о присвоении звания «Край партизанской славы» скорректировали в Псковской области

Корректировку закона о присвоении почетного звания «Край партизанской славы» одобрили депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В связи с образованием муниципальных округов предусматривается дополнение положений закона новым видом муниципального образования - «муниципальный округ» при рассмотрении вопросов присвоения почетного звания «Край партизанской славы».

В 2023 году восемь муниципальных районов преобразованы в муниципальные округа, в их числе Невельский и Струго-Красненский районы. Поскольку почетное звание Псковской области «Край партизанской славы» уже им присвоено до преобразования, то законопроектом предусматривается сохранение звания «Край партизанской славы» за вновь образованным муниципальным округом.

Такое изменение вносится, чтобы сохранить все те звания, которые получали муниципалитеты в другом статусе, и дотации в виде 500 тысяч рублей, которые выплачиваются для муниципальных образований с этим званием.

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.