Общество

С творчеством советской писательницы Ирины Левченко познакомились псковские курсанты

Курсанты познакомились с творчеством писателя-фронтовика Героя Советского Союза Ирины Левченко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В Псковском филиале университета ФСИН России продолжается цикл лекций, посвященных роли женщин в победе советского народа в Великой Отечественной войне, организатором которого выступают женсовет образовательной организации и Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова.

На этот раз курсанты узнали о боевом пути и творчестве советской писательницы Ирины Левченко.

«Ирина Левченко – единственная в мире подполковник бронетанковых войск, которая стала настоящей легендой для историков бронетанковой техники», – сказала заведующая отделом абонемента областной научной библиотеки Светлана Галактионова.

На встрече звучали отрывки из произведений писательницы, воспоминания ее однополчан. Ирина Левченко награждена тремя орденами Красной Звезды и десятью медалями. Она первая женщина в СССР, которая была удостоена награды Международного Красного Креста – медали имени Флоренс Найтингейл.

Писатель-фронтовик является почетным гражданином города Артемовска Луганской области.