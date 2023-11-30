Общество

Вопрос о безработице в регионе поднял Игорь Дитрих на сессии парламента

Вопрос о безработице поднял вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по социальной политике Игорь Дитрих на сессии 30 декабря, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Мы знаем, что в Псковской области количество безработных больше, чем работающих. Каждый год больше бюджетных средств тратим на обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения. Понятно – дети, пенсионеры, инвалиды определенной группы. Получается, 50-70 тысяч человек трудоспособного возраста не работает. Что с этим делать? Как уменьшать выплаты за них? И кто это?» - спросил он.

Вице-губернатор, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова указала, что неработающий контингент – почти 2/3 населения.

«Вопрос достаточно сложный. Пользуемся информацией, которую дает ФОМС по неработающему населению. Более 3 млрд рублей необходима для оплаты. Периодически идет контроль над контингентом. 2\3 –неработающий контингент», - ответила она.