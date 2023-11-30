Общество

Псковская область вошла в финал ежегодной премии Russian Creative Awards 2023

Псковская и Нижегородская области, а также Красноярский край вышли в финал ежегодной премии Russian Creative Awards 2023 в номинации «Регион года». Лауреаты премии будут объявлены 1 декабря в концертном зале «Зарядье» на торжественной церемонии, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

В этом году заявки на премию принимали на официальном сайте, а также списки проектов-кандидатов подавали члены большого жюри, в состав которого вошли топ-представители цифровых экосистем, медиа, искусства, культуры, образования, архитектуры, IT и других направлений креативных индустрий.

«Премия дала нам возможность посмотреть на региональную “карту” креативных проектов. Заявочная кампания показала нам степень вовлеченности регионов в креативные индустрии. Номинация “Регион года” – это комплексная оценка работы региона по направлению креативных индустрий. Члены жюри смотрели на то, как развивается умная специализация, какую поддержку оказывает субъект компаниям из креативных сфер, как масштабируются собственные креативные продукты. У нас есть тройка лидеров: Красноярский край, Нижегородская и Псковская области. Победителя узнаем в “Зарядье” 1 декабря на торжественной церемонии вручении премии», - отметила директор премии Russian Creative Awards Марина Абрамова.

Российская национальная премия Russian Creative Awards – единственная в мире премия, охватывающая все креативные отрасли. Это высшая награда для креативного сообщества страны, которая ежегодно вручается за вклад в развитие креативного сектора экономики.

Впервые премия состоялась в 2020 году. Организатор премии АНО «Креативная экономика», идейный вдохновитель и директор премии – Марина Абрамова.