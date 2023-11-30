Общество

Еще два пятизвездочных отеля откроют на курорте «Манжерок» в Горном Алтае

Ещё два пятизвездочных отеля построят на курорте Сбербанка «Манжерок» в Республике Алтай, сообщил журналистам накануне официального открытия первого отеля подобного уровня заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«В самое ближайшее время, безусловно, мы будем продолжать строить ещё одну гостиницу пятизвездочную, в планах строительство ещё третьей пятизвёздочной гостиницы», - приводит слова Кузнецова РИА Новости.

По словам Кузнецова, в первый день зимы «мы подписали соглашение с первым инвестором, это компания "Капитал Груп", которая тоже приняла решение инвестировать свои средства в строительство гостиниц, в том числе здесь, в Манжероке».

«И для нас это очень знаковые событие. Мы знаем, что многие инвесторы рассматривают возможности прийти сюда. И здесь, в Горном Алтае, будет действительно в самое ближайшее время создан новый центр притяжения», - отметил он.