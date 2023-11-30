Общество

Игорь Дитрих об объединении крупнейших больниц: Впереди много работы

При объединении Псковской городской клинической больницы, Великолукской межрайонной больницы и Псковской областной добиться запланированных целей и результатов позволит кропотливая и длительная работа. Такое мнение озвучил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике регионального парламента Игорь Дитрих в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это три самые большие больницы Псковской области. При объединении в этой больнице будет оказываться помощь значительному количеству взрослого населения. Решение принято. Постановление об этом губернатором подписано. Надо отдать должное, что в лице губернатора нашелся человек, который решил, что со здравоохранением Псковской области надо что-то делать. Почему это сделано? Наверное, причины мы знаем все, их и губернатор с большой трибуны говорит: огромное количество жалоб, низкое качество, низкая доступность», - сказал гость студии.

Игорь Дитрих отметил, что впереди запланирована длительная работа для достижения целей.

«Мы все должны прекрасно понимать, что если завтра поменяет вывеску, то послезавтра ничего не произойдет. Добиться тех целей и результатов, которые заложены в эти изменения, позволит кропотливая и длительная работа по формированию коллектива, по обучению специалистов по взаимодействию, по логистике. Уверен, что это получится», - заключил он.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о намерении региональных властей объединить Великолукскую межрайонную больницу и Псковскую областную клиническую больницу. Учреждение в Великих Луках станет филиалом областного. При этом, проводить оптимизацию и увольнять персонал не планируется. Для воплощения решения в жизнь создана специальная рабочая группа.