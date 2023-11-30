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Общество

Игорь Дитрих: Тенденция с медкадрами в Псковской области наметилась положительная

01.12.2023 15:17|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области наметилась положительная тенденция, приходящих докторов и фельдшеров стало больше уходящих. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике регионального парламента Игорь Дитрих в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В целом в области наметилась положительная тенденция, приходящих докторов и фельдшеров стало больше уходящих. Но эта доля очень маленькая. На примере скорой помощи говорим о 22 фельдшерах в этом году. При этом позитиве дефицит среди среднего медицинского персонала на скорой помощи остается 20%, среди врачей - 25%», - сказал Игорь Дитрих.

Напомним, в августе-сентябре на Псковскую станцию скорой медицинской помощи пришли работать 22 молодых специалиста. На центральную станцию пришли работать девять человек, на подстанцию «Великолукская» - семь, ещё шесть на посты в районах Псковской области.

По мнению Игоря Дитриха, отделу кадров комитета по здравоохранению нужно проводить глубокий анализ каждого случая, делать выводы и прилагать все усилия, чтобы случаи ухода врачей не повторялись.

Пресс-портрет
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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