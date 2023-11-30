Общество

Утренний самолет из Москвы не смог приземлиться в Пскове

Утренний самолет из Москвы не смог приземлиться в Пскове 1 декабря. Самолет должен был вылететь в 8.00, в итоге его задержали до 10.50. По данным портала «Яндекс.Расписание», затем рейс вообще отменили.

Скриншот «Яндекс.Расписание»

По предварительной информации, официальной причиной отмены рейса и возвращения самолета в Москву является ухудшение погодных условий в Пскове.

В редакцию Псковской Ленты Новостей обратилась пассажирка рейса. Она рассказала, что самолет более получаса кружил в небе над Псковом, после чего развернулся.

«Пассажирам объяснили, что причиной стала неочищенная посадочная полоса. Полчаса кружили над городом, но полосу так и не расчистили», – рассказала псковичка.