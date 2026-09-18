В Великих Луках открыли новые помещения участков мировых судей

Торжественное открытие капитально отремонтированных помещений для судебных участков мировых судей №35 и №40 состоялось в Великих Луках 17 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона, новые залы заседаний и рабочие кабинеты расположились по адресу: Великие Луки, улица Пионерская, дом 9.

Фото: Судебные участки мировых судей №35 и №40

В церемонии открытия приняли участие председатель Великолукского городского суда Дмитрий Рудин, министр юстиции Псковской области Марина Чамкина. Символическую красную ленточку перерезали в коридоре, который ведёт в новые залы заседаний.

Министр юстиции Псковской области, обращаясь к собравшимся, отметила высокую нагрузку на мировых судей в Великих Луках. Она подчеркнула, что благодаря поддержке губернатора Псковской области численность аппарата мировых судей в городе была увеличена, что потребовало значительного расширения площадей для размещения всех сотрудников.

Председатель Великолукского городского суда в своём выступлении отметил, что новые условия однозначно положительно скажутся на качестве отпавления правосудия в городе.

В 2025 году при содействии правительства области в безвозмездное пользование передано помещение площадью 334 кв. м. За год проведён капитальный ремонт: заменены окна и двери, покрашены стены, установлено видеонаблюдение, модернизирован архив.

После официальной церемонии открытия гости осмотрели новые залы заседаний и рабочие кабинеты сотрудников аппарата.