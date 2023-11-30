Общество

Армен Мнацаканян дал старт декаде приёма граждан в честь 22-летия «Единой России»

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян дал старт декаде приёма граждан, приуроченной ко Дню рождения партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

На встречу в общественную приемную «Единой России» 1 декабря пришли восемь человек, вопросы четверых из них касались догазификации.

По приглашению Армена Мнацаканяна участие в приеме граждан принял заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов.

Жители частных домов города Пскова, а также Псковского и Палкинского районов обратились с волнующими вопросами, связанными с догазификацией. В каждом конкретном случае ситуация будет проанализирована.

Одна из заявительниц рассказала, что в уже второй год ждет газ: «В доме все необходимое оборудование стоит, разводка сделана, а к общей газовой трубе система еще так и не подключена». Игорь Мелузов отреагировал незамедлительно: «Надо выехать и посмотреть». Армен Мнацаканян попросил не затягивать с выездом, и затем сообщить ему о принятом на месте решении.

В ходе приема один из обратившихся граждан поднял вопрос отсутствия в Пскове памятных знаков, прославляющих Псковских десантников и крылатую пехоту. «Все памятники у нас скорбящие. И мемориальные доски. У нас дивизия одна из сильнейших, её везде чтят. И красивое архитектурное место, куда военные могли бы с удовольствием прийти, у нас обязательно должно появиться», – отметил обратившийся и добавил, что по вопросу уже есть проект, разработанный совместно с молодёжью.

Армен Мнацаканян сразу же переговорил с архитектором Псковской области, чтобы организовать его встречу с обратившимся: «Нужно, чтобы вы поговорили на языке профессионалов и альбом с проектом обязательно нужно показать ему. После вашей встречи я у него спрошу», - подчеркнул депутат.

Одна из заявительниц сообщила Армену Мнацаканяну, что с 2017 года стоит в очереди на получение участка как многодетная мать. Очередь двигается, но медленно, а женщина хочет заниматься хозяйством, разводить коз, кроликов и выращивать овощи. В этом случае может помочь только самостоятельный поиск участка. Депутат направил ее к председателю областного комитета по имуществу, записал контактные данные и взял вопрос на личный контроль.

Еще одна обратившаяся многодетная мать ждет очередь на получение квартиры. Она одна воспитывает пятерых детей. Старший сын отправился добровольцем на СВО, а младший ребенок – инвалид. На протяжении многих лет ей приходится снимать квартиру в удобном районе, чтобы педагоги могли ходить на занятия с младшим ребенком. Армен Мнацаканян посоветовал написать обращение в администрацию Псковского района, а после получения ответа снова прийти к нему на прием.

В этот день были и те, кто не смог прийти на личный прием к депутату. С ними Армен Мнацаканян поговорил по телефону.