Общество

Псковские эковолонтеры провели новогодний мастер-класс в Центре помощи детям

Псковские эковолонтеры проекта «Экомышление» провели новогодний мастер-класс в Центре помощи детям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров

Фото здесь и далее: Сергей Елизаров

Эковолонтер Олеся Космачева показала ребятам, как с помощью остатков пряжи и небольшого кусочка картона сделать игрушку в виде шапочки. Руководитель проекта Сергей Елизаров вручил экобокс - подарок за участие в конкурсе по сбору макулатуры.

«Мы проводим не только экоуроки, но и устраиваем мастер-классы для садиков досуговых центров, где есть дети. Через творчество и возможность сделать что-то своими руками они становятся более восприимчивы к экологической тематике, а наш экобокс для сортировки крышек или батареек станет первой полезной экопривычкой, с которой начнется более осознанный образ жизни», — сказал Сергей Елизаров.