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Общество

Псковские эковолонтеры провели новогодний мастер-класс в Центре помощи детям

04.12.2023 21:20|ПсковКомментариев: 0

Псковские эковолонтеры проекта «Экомышление» провели новогодний мастер-класс в Центре помощи детям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров

Фото здесь и далее: Сергей Елизаров

Эковолонтер Олеся Космачева показала ребятам, как с помощью остатков пряжи и небольшого кусочка картона сделать игрушку в виде шапочки. Руководитель проекта Сергей Елизаров вручил экобокс - подарок за участие в конкурсе по сбору макулатуры. 

 

«Мы проводим не только экоуроки, но и устраиваем мастер-классы для садиков досуговых центров, где есть дети. Через творчество и возможность сделать что-то своими руками они становятся более восприимчивы к экологической тематике, а наш экобокс для сортировки крышек или батареек станет первой полезной экопривычкой, с которой начнется более осознанный образ жизни», — сказал Сергей Елизаров.

Теги: #псков #экология #мастер-класс
Источник: Псковская Лента Новостей
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