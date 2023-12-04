Общество

«Найден! Жив!»: псковский волонтер рассказал о поиске пропавших детей и опасностях интернета

5 декабря в России отмечается День добровольца. Созданный почти 10 лет назад Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям работает по всей стране, оставаясь верным своему принципу – по первому зову и бескорыстно помогать тем, кто попал в беду.

О том, как происходят поисково-спасательные операции, чем еще занимаются волонтеры и как вступить в их ряды, Псковской Ленте Новостей рассказал доброволец отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Псковской области Игорь Ежов.

Готовы прийти на помощь

- Когда в Псковской области возникло отделение Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям? Сколько в нем волонтеров?

- Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям на территории Псковской области был создан 13 февраля 2020 года. На данный момент в нашем центре насчитывается 35 добровольцев. Это постоянный состав, который участвует во всех профилактических акциях, мастер-классах, проведении уроков по безопасному интернету. Но когда происходит поиск пропавшего ребенка, то количество волонтеров может увеличиться до 100 человек — присоединяются все, кто может помочь - вне зависимости от того, состоят они в нашей организации или нет.

- Часто ли приходится искать пропавших детей?

- За 2023 год мы шесть раз искали пропавших детей. Если теряется ребенок — это всегда резонансный поиск, к которому подключаются все: сотрудники МВД и МЧС, волонтеры из других общественных организаций, студенты, неравнодушные люди. Все объединяются, чтобы добиться благополучного результата - «Найден! Жив!».

- Всегда ли результат поиска такой?

- К счастью, все шесть поисковых операций в этом году завершились благополучно. Очень радует, что удалось найти детей целыми и невредимыми. Никому не хотел бы пожелать испытать чувство, когда теряется близкий человек и ты не знаешь, где его искать. К счастью, есть неравнодушные ребята, с открытым сердцем, с открытой душой, которые всегда готовы прийти на помощь в трудную минуту.

Куда уходят дети

- Почему пропадают дети и где вы их ищете?

- Некоторые подростки сбегают из дома, потому что у них плохие отношения с родителями и нет понимания в семье. Иногда это просто дети из неблагополучных семей. А бывает, как в недавнем случае, ребенок попадает в плохую компанию. Нам поступила информация от МВД России по Псковской области о том, что пропал 14-летний подросток. Предположительно он мог находиться в одном из торговых центров. Вместе с сотрудниками МВД наши волонтеры (человек тридцать в этом участвовало) начали объезжать торговые центры. Также ориентировку о поиске ребенка мы выложили в социальные сети. К поиску подключились неравнодушные граждане, которые сообщали нам в чате, какие улицы они отработали.

В итоге этот ребенок нашелся в компании старших подростков и был передан родителям. Поиск занял примерно полдня. В 12 часов информация поступила — в 18 он уже был найден.

- Бывают ситуации, когда дети не приходят вовремя домой, не отвечают на звонки. Как вести себя родителям? Когда бить тревогу?

- Если ребенок не отвечает на звонки, надо сразу реагировать на такую ситуацию. Сначала нужно позвонить близким родственникам и друзьям. Если такие звонки не приносят результата — надо обратиться в органы, которые помогут в поиске ребенка. Кроме того, желательно заранее узнать у дочери и сына, куда он уходит гулять, с кем, возможно даже узнать контакты его друзей или их родителей.

- Ваши волонтеры постоянно проходят обучение. Чему вас учат? Насколько эти знания потом помогают в вашей работе?

- Ежегодно наши добровольцы становятся участниками крупномасштабных учений Национального центра помощи. В этом году мы принимали участие в таких мероприятиях в Иркутской, Мурманской, Калининградской областях и в Краснодарском крае. Учения состоят из теоретических и практических занятий, посвященных вопросам тактико-специальной подготовки, технической, топографической, и оказания первой помощи. Теоретические знания сразу отрабатываем на практике в разных условиях. В Краснодарском крае в августе у нас были условные поиски пропавших людей в горах. В Калининградской области мы отрабатывали поиск в условиях смешанных лесов, а в Мурманской области — в сложных климатических условиях. На таких тренировках интересно изучать материал, а также нарабатывать практику и навыки поиска потерявшегося человека.

Стать волонтером может каждый

- Какие профилактические мероприятия с молодежью проводите? Много ли работаете по теме кибербезопасности? На что обращаете внимание?

- Мы плотно работаем с МВД и МЧС. Совместно с этими структурами мы реализуем один из проектов «Безопасные навыки». Волонтеры проводят уроки в школах, детских садах, детских лагерях. На этих занятиях дети узнают о правилах поведения на дороге и в воде, о том, как себя вести, оказавшись дома или на улице в отсутствии взрослых, в чрезвычайных ситуациях или в случае нападения.

Также ежегодно мы проводим акцию «Осторожно! Тонкий лед» совместно с МЧС России, где рассказываем ребятам об опасности льда и о том, что делать, если твой товарищ или ты сам провалился под лед. Мы не только теорию рассказываем, но и показываем интересные видео-ролики и отрабатываем с ними навыки спасения тонущего человека.

Не остается без внимания и тема безопасности в сети интернет. В конце ноября прошел месяц безопасного интернета на территории Псковской области. Были проведены уроки для школьников, для педагогов на тему кибербезопасности. Мы рассказали ребятам о том, что такое персональные данные, как защитить их, какие угрозы подстерегают их в интернете и как действовать, если ты стал жертвой мошенников.

- Как вы пришли в добровольчество? Как стать волонтером? Что для этого необходимо и к чему нужно быть готовым?

- Я занимаюсь волонтерством, потому что это возможность быть причастным к чему-то важному и чувствовать себя полезным. Я с детства хотел бескорыстно помогать людям. Волонтерство учит не сдаваться и преодолевать трудности. Благодаря ему мы знакомимся с потрясающими людьми и можем реализовать себя в различных видах волонтерской деятельности. Мы занимаемся не только поиском, но и профилактикой: проводим обучение детей безопасным навыкам поведения, обучаем навыкам первой помощи взрослых и детей. Мы делимся полезной информацией, которая пригодится людям и они смогут кому-то помочь.

Я думаю, что все эти маленькие добрые дела притягивают неравнодушных людей, способствуют объединению их в группы и движения. Вдохновляет, что из таких маленьких дел вырастают большие организации -такие, как Национальный центр помощи, Движение первых и т.п. Это команды целеустремленных людей, готовых прийти на помощь в трудную минуту.

Стать волонтером может каждый, независимо от его возраста, увлечений. Ведь объединяет нас одно — это добро внутри нас. Каждый, кто желает стать волонтером, может отставить заявку в нашей группе в соцсети «ВКонтакте», и его пригласят в наше движение.

Беседовала Светлана Синцова

Фото регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям