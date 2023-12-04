Общество

Лучших поваров определили в исправительной колонии под Псковом

В образовательном учреждении № 38, осуществляющим свою деятельность на базе ИК-4 УФСИН России по Псковской области, прошла итоговая аттестация осужденных, обучающихся по профессии «повар». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Кроме того, в рамках учебного курса состоялся конкурс профессионального мастерства при участии шеф-повара одного из заведений общественного питания города Пскова.

На квалификационном экзамене осужденные представили членам комиссии свои умения по приготовлению блюд. Также каждый учащийся защитил свою работу по технологии приготовления и ответил на вопросы экзаменационных билетов. По результатам аттестации 75% выпускников получили третий (повышенный) разряд.

В дальнейшем участники будут обеспечены рабочими местами в столовой исправительного учреждения. Продемонстрировать полученные знания осужденные смогли на конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Мероприятие прошло при участии шеф-повара ООО «Сергеевская столовая» Натальи Хроленко, которая не только оценила конкурсантов, но и поделилась практическими советами.