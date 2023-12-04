Общество

Уроки профориентации проводят росгвардейцы в псковских школах

Росгвардейцы рассказывают старшеклассникам в Псковской области об условиях поступления в военные образовательные организации высшего образования войск национальной гвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Военные институты Росгвардии осуществляют подготовку офицеров с военно-специальным образованием для замещения офицерских должностей тактического звена и структур военно-политической работы в войсках национальной гвардии Российской Федерации с присвоением воинского звания «лейтенант». Срок обучения 5 лет.

Отбор проходит в Саратовский военный институт ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии РФ, Санкт Петербургский ордена Жукова военный институт войск национальной гвардии РФ, Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ и Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ.

Дополнительную информацию о поступлении можно получить в региональном управлении Росгвардии по телефону: 8112-73-43-13.