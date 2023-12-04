Общество

Осенью жители Псковской области отдавали предпочтение мелодрамам

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от цифровой экосистемы МТС выяснили, как изменились предпочтения кинозрителей в Псковской области минувшей осенью. С наступлением холодов жители региона перешли на мелодрамы, а время просмотра видеоконтента по сравнению с летом суммарно выросло на 6%, сообщили в пресс-службе компании МТС.

Скриншот сериала «Тест на беременность»

Как отмечается в исследовании, кинолюбители в области стали на 9% чаще смотреть фильмы и сериалы с десктопных устройств (компьютеры, ноутбуки) и телевизоров. Это говорит о том, что с наступлением холодов жители региона стали проводить больше времени у экрана дома.

Самым популярным жанром у псковичей стала мелодрама — именно такие картины жители региона смотрели чаще всего. Самой востребованной актрисой стала Светлана Иванова. Оригинальный сериал «Тест на беременность» (16+) от KION с ее участием в главной роли возглавил список наиболее популярных сериалов.

Кроме этой ленты, в топ популярных сериалов среди жителей Псковской области за период с 1 сентября по 30 ноября вошли: