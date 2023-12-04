Общество

Главным врачом Гдовской районной больницы назначен Максим Борисюк

Главным врачом Гдовской районной больницы с 30 ноября назначен Максим Борисюк, он уже приступил к исполнению обязанностей.

Фото: «Гдовская заря»

Вакансия на должность главного врача Гдовской районной больницы была размещена в Интернете. Максим Борисюк на объявление о вакансии обратил внимание самостоятельно. У врача-акушера-гинеколога было желание сменить работу и найти то место, где пригодится его опыт управления большими коллективами и организациями.

«Прежде чем принимать решение о переезде в Псковскую область, я, конечно, проверил максимум информации, касающейся Гдова и районной больницы. После встречи в комитете по здравоохранению в Пскове побывал в Гдове. И вот я здесь. Полон сил, идей и готовности сделать больницу тем местом, куда сотрудники будут с удовольствием ходить на работу, а пациенты – получать качественные услуги», - поделился Максим Борисюк.

Вести приём пациентов по своей специальности он не планирует, считает, что управление такой организацией займёт всё его время и потребует стопроцентной концентрации именно на этом направлении работы, пишет газета «Гдовская заря».

Родом Максим Борисюк из Луганска. Там начал учиться в медицинском лицее, потом продолжил обучение в Харьковском университете. Последипломное образование по специализации получал уже в России, в Воронеже.

Профессиональную деятельность доктор начинал на Севере – в Ханты-Мансийском автономном округе в городе Урай. Потом работал в Ханты-Мансийске. А с 2015 года реализовывал себя в профессии уже в Московской области. Сначала врачом, затем заведующим отделением, заместителем главврача. Некоторое время возглавлял частный медицинский центр. Работал и начальником отдела контроля качества, и руководил подразделением, которое занималось организацией помощи сельскому населению.

У нового главврача Гдовской больницы есть и управленческое образование – магистратура по управлению медорганизациями.

В планах главного врача – задействовать все механизмы, которые помогут преодолеть ту непростую ситуацию, в которой находится больница. «Необходимо в первую очередь выровнять финансовую ситуацию. Безусловно, важен поиск кадров, которых не хватает в больнице. В планах – максимальное внедрение всех цифровых сервисов для удобства пациентов и врачей. Будет внедряться система "справка в один шаг", людям не придётся бегать по врачам, чтобы получить, например, справку для водителей, и "Проактивный ФАП" – когда профилактика заболеваний и обострений будут во главе угла. Займёмся и внедрением системы управления качеством и безопасностью медицинской деятельности по стандартам института качества Росздравнадзора» , – рассказал Максим Борисюк.