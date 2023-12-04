Общество

МегаФон ускорил интернет в шести микрорайонах Пскова

Свыше 20 тысяч горожан и многочисленные гости Пскова, одного из крупнейших туристических центров Северо-Запада России, могут воспользоваться мобильным интернетом на средней скорости до 40 Мбит/с. МегаФон модернизировал телеком оборудование в шести районах областного центра и установил новые базовые станции в местах растущей нагрузки на сеть, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: «Мегафон»

Инженеры оператора провели работы в Митрохово, Любятово, 1-ом и 14-ом микрорайонах, квартале ДЭУ и микрорайоне рядом с Рижским проспектом в Пскове. Технические работы проводились в жилых кварталах, в местах расположения объектов социального значения, муниципальных учреждений, промышленных и торговых предприятий, — там, где фиксировались растущие объёмы трафика и увеличение количества интернет‑пользователей.

«Число абонентов, которые потребляют тяжёлый контент, ежемесячно увеличивается. Жители Пскова активно пользуются видеосвязью, смотрят новинки в онлайн‑кинотеатрах, делают покупки в маркетплейсах и ведут прямые эфиры в соцсетях. С помощью инструментов big data мы оперативно определяем локации с повышенной нагрузкой и проводим модернизацию сети. Такая точечная работа обеспечивает высокий уровень телеком‑услуг для растущего числа пользователей и приносит положительный результат», — поясняет директор МегаФона в Псковской области Александр Долгих.

Новое качество связи смогут также оценить покупатели ТРЦ «Лента», ТРЦ «Леруа Мерлен», ТЦ «Светофор», и ТЦ «Маяк, расположенных в районе Рижского проспекта. В ноябре интернет‑трафик в городских моллах увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.