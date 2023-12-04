Общество

Новые правила назначения единого пособия на детей разъяснили псковичам

Правительство скорректировало ряд оснований для назначения единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам. Согласно принятым изменениям, расширен список доходов семьи, которые не учитываются при назначении выплаты. Также уточнены правила учета заработка самозанятых родителей для определения права семьи на пособие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

Начиная с декабря, при назначении пособия больше не учитываются проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей. Помимо этого, не принимаются в расчет выплаты, полученные за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава».

У родителя, для которого единственный источник заработка – это деятельность в статусе самозанятого, право на единое пособие возникнет при годовом доходе от двух минимальных размеров оплаты труда. Правило не применяется в отношении самозанятых, у которых есть объективные причины для отсутствия трудовых доходов, либо если самозанятость является дополнительным источником заработка.

Кроме того, внесены изменения по порядку учета алиментов при назначении единого пособия, а также доходов от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученных в период обучения в образовательных организациях, которые вступят в силу с июня следующего года.

В отделении напомнили, что на сегодняшний день в Псковской области единое пособие назначено в отношении 44 330 детей, также данную выплату получают более тысячи будущих мам.

Получить дополнительную информацию по вопросам, касающимся единого пособия, граждане могут в центре дистанционного обслуживания отделения СФР по Псковской области: 8 800 200 00 98.