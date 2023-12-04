Общество

«Парта Героя» участника Советско-финской и Великой Отечественной войн открылась в псковской школе №3

«Парта Героя» участника Советско-финской и Великой Отечественной войн Ивана Новожилова открылась в псковской школе №3. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

В церемонии приняли участие депутат Псковской городской думы Григорий Стороненков, представители Пограничного управления ФСБ России, представители ветеранской организации, педагоги и учащиеся школы.

Иван Новожилов родился в деревне Овсище Псковского района в семье рабочего. С 1920 года и до призыва в армию работал в паровозном депо станции «Псков» Северо-Западной железной дороги. Призван в Красную Армию 18 апреля 1928 года. За период командования Иваном Новожиловым 4-м дивизионом тральщиков было проведено свыше 100 тральных операций, большинство в водах противника. За этот период дивизион сбил 6 вражеских самолетов, подавил 14 огневых точек в десантных операциях, вытралил 392 мины и около 200 минных заграждений. За боевые успехи дивизион Новожилова был награжден орденом Красного Знамени.

В мирное время на пенсии Иван Новожилов работал инструктором Псковского областного морского клуба ДОСААФ, был командиром учебного катера.

Награжден орденами Красного Знамени (двумя), Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда». Имел благодарность от верховного главнокомандующего за операцию по очищению акватории острова Сааремаа от морских мин.