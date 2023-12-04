Общество

Глава фонда прямых инвестиций вошел в состав делегации в ходе рабочего визита президента России в ОАЭ

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в ходе рабочего визита президента России в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

«Российский фонд прямых инвестицией под руководством Кирилла Дмитриева уже более 10 лет реализует масштабные инвестиционные проекты в разных областях и последовательно работает над улучшением качества жизни россиян. Высокая эффективность работы РФПИ не раз удостаивалась позитивных оценок партнеров фонда и руководства страны. Одним из ключевых регионов мира, где у фонда сложились сильные партнерские связи, стал Ближний Восток. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сыграл важную роль в налаживании множества "мостов" между Россией и ОАЭ», - отметили в фонде.

Генеральный директор РФПИ обсудил с эмиратскими партнерами новые проекты и возможности, находясь в составе российской делегации, которая направилась с президентом РФ с рабочим визитом в ОАЭ для обсуждения стратегических вопросов двусторонней повестки.

Объединенные Арабские Эмираты являются одним из ключевых инвестпартнеров России. Эта страна – один из главных внешнеэкономических партнеров России в арабском мире. В 2022 году взаимный товарооборот обновил свой исторический максимум и достиг рекордной отметки в 9 млрд долларов. Рост товарооборота РФ и ОАЭ за девять месяцев 2023 года составил 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 10 с лишним лет работы в совместную с инвесторами из ОАЭ инвестиционную платформу РФПИ под руководством Кирилла Дмитриева было привлечено 700 млрд рублей. Из них более 200 млрд рублей уже проинвестировано в более чем 60 российских проектов в инфраструктуре, технологиях, ритейле, в сфере финансовых услуг, промышленного производства. По словам Дмитриева, 21 проект был создан с нуля.

Реализация совместных инвестиционных проектов с партнерами из ОАЭ позволила создать более 500 тысяч новых рабочих мест, а портфельные компании, на развитие которых направлялись инвестиции, смогли получить выручку в размере 8,4 трлн рублей по итогам 2022 года, что эквивалентно 6% российского ВВП.

Партнеры из ОАЭ активно инвестируют в сфере транспорта и логистики. Так, с их участием были построены ЦКАД, а также автомагистраль М-4 между Ростовом и Краснодаром. Это позволило сократить транзитный трафик через Москву и Подмосковье более чем на 30%, а в бюджет поступили дополнительные доходы в размере свыше 1 млрд рублей.

Не менее знаковыми стали строительство крупнейшего нефтехимического комбината «ЗапСибНефтехим», проект устранения «цифрового неравенства» в российских регионах, внедрение «умных» счетчиков электроэнергии в рамках проекта интеллектуальных сетей. Во всех этих проектах есть инвестиции фондов из ОАЭ.

Сотрудничество РФПИ, возглавляемого Кириллом Дмитриевым, и партнеров из ОАЭ распространяется также на важнейший сектор здравоохранения. Так, в период пандемии ОАЭ не только зарегистрировали российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», но и помогли организовать клинические исследования на Ближнем Востоке и способствовали продвижению препаратов более чем в 20 странах.

Кроме того, Кирилл Дмитриев напомнил, что ранее в Московской области была создана сеть диагностики и лечения онкологических заболеваний, где проводят более 5 тысяч радиологических операций в год. В центрах реализован проект по диагностике КТ-снимков, в том числе в рамках ранней диагностики онкологических заболеваний и диагностики коронавирусной инфекции на основе искусственного интеллекта. Среди других значимых совместных проектов в здравоохранении - инвестиции в универсальную телемедицинскую платформу, обеспечивающую удаленный доступ пациентов к высококачественному медицинскому обслуживанию.

Кирилл Дмитриев подчеркнул, что новым направлением для совместной работы с коллегами из ОАЭ может стать климатическая проблематика. Глава РФПИ принял участие в климатической конференции ООН СOP28 в Дубае и поделился с коллегами со всего мира видением относительно главных задач и инвестиционных возможностей в экологической сфере. РФПИ имеет большой опыт реализации «зеленых проектов», в том числе с участием партнеров из ОАЭ. По словам Дмитриева, большой вклад в сохранение экологии и повышение энергетической эффективности внесли построенные в нескольких регионах России солнечные и ветроэлектростанции.

С 2024 года ОАЭ присоединятся к БРИКС. Кирилл Дмитриев назвал это событие важнейшим шагом для обмена опытом и создания международного портфеля проектов. При этом речь идет не только о традиционных областях соинвестирования, но и внедрении возобновляемых источников энергии, использовании альтернативных видов топлива, а также о «зеленой», водородной энергетике и многих других. Россия и ОАЭ имеют огромные перспективы для наращивания партнерства во всех сферах двусторонних отношений, убежден глава российского суверенного фонда.