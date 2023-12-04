Общество

Урок мужества провели для псковских студентов

В преддверии Дня Героев Отечества, который отмечается 9 декабря, полицейские встретились со студентами Псковского государственного университета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Пскову.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по городу Пскову

Начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД подполковник полиции Ирина Петухова рассказала собравшимся о многовековой истории родного края, о самоотверженности псковичей, стойко защищавших свой город в различные исторические периоды.

Спикер обсудила также с юношами и девушками понятие патриотизма во всех его проявлениях. Интерактивное общение позволило каждому желающему высказать свое мнение.

Участники дискуссии пришли к единодушному мнению, что патриотизм - это не только любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за трудовые свершения своего народа, но и развитие высокой нравственной активности, проявление духовности и гражданской ответственности.

Затем гостья из полиции рассказала о героических поступках сотрудников органов внутренних дел и специфике работы стражей правопорядка, социальных гарантиях и требованиях к кандидатам, поступающим на службу.

В свою очередь юные псковичи поблагодарили сотрудников УМВД России по городу Пскову и Общественный совет при УМВД за организацию урока мужества.