«Дневной дозор»: нужно ли ужесточить наказание для мелких взяточников?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему ужесточения наказания для мелких взяточников. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В России планируют ввести отдельное наказание за получение мелких (до 10 тысяч рублей) взяток. Оно будет распространяться на должностных лиц и менеджеров коммерческих организаций. Спрашивать с них предполагается более строго, чем с обычных граждан.
Если говорить о подробностях, то законопроект, предложенный фракциями «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой Россией - За правду», предлагает внести поправки в Уголовный кодекс, выделить как самостоятельные составы преступлений «Мелкий коммерческий подкуп» и «Мелкое взяточничество» и начать сурово наказывать за подобные деяния. Не один год тюрьмы максимально, а три; штраф не до 200 тысяч рублей, а до миллиона.
Законопроект успел получить положительные отзывы Верховного суда и кабмина. В теории он может быть принят Госдумой в первом чтении уже в декабре.
Необходимость отдельного наказания за мелкие взятки авторы объясняют ростом коррупционных преступлений, в которых всё чаще фигурируют суммы до 10 тысяч рублей. И тем не менее, эксперты видят в инициативе не только плюсы, но и минусы. Есть опасения, в частности, по поводу «перегибов», ведь после принятия поправок взяткой до 10 тысяч рублей можно будет посчитать любой подарок, вручённый в знак благодарности.
Так нужно ли усилить наказание для мелких взяточников? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».
Первый секретарь псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко на перспективу принятия поправок в Уголовный кодекс смотрит без энтузиазма. По его замечанию, сейчас следует заниматься скорее не мелкими взяточниками, а теми, кто берёт крупные суммы. А ещё лучше, своевременно решать все общественные проблемы так, чтобы у людей не было необходимости давать кому-то взятки. Но если поправки в статью о мелких взяточниках всё-таки внесут, то есть риск «перегибов», когда взяткой окажется любой подарок в знак благодарности.
С этим мнением не соглашается координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. По его словам, чиновников-коррупционеров следует наказывать за любые взятки. Хоть в миллион, хоть в 10 тысяч рублей.
Слово «взятка» вызывает ассоциацию с ругательством. Об этом заявляет врач-хирург, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия»), председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.
Тем временем педагог, директор великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской, депутат Псковского областного собрания от партии «Единая Россия» Татьяна Фомченкова напоминает: взяточничество в нашей стране – «проблема с бородой». О ней писали русские классики, её было не решить ещё Петру Первому. В современном мире, по мнению Татьяны Фомченковой, никакой градации наказаний за крупное и мелкое взяточничество быть не должно.
Отдельное наказание, предусмотренное для мелких взяточников, может стать причиной расцвета в обществе «культуры доносов». Объясняется это тем, что о подобных случаях получения «незаконных вознаграждений» правоохранителям часто становится известно со слов третьих лиц. Опасения по этому поводу высказывает лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский.
Между тем председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного собрания Артур Гайдук уверен: «по духу» подобные изменения в статье Уголовного кодекса были бы правильными. Но как на деле будет работать «буква изменённого закона», зависит лишь от конкретных людей на местах.
Взяточничество разлагает систему государственного аппарата и подрывает её авторитет в глазах граждан. Поэтому наказание за подобное преступление вне зависимости от полученной суммы должно быть одинаковым, высказывает мнение уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.
Размер взятки не должен иметь значения в вопросе наказания. Всех, кто берёт вознаграждение за свои действия или бездействие, следует наказывать одинаково строго. Такое мнение высказали более 54% читателей Псковской Ленты Новостей, которые приняли участие в опросе. Ещё около четверти респондентов назвали подобную меру имитацией борьбы с коррупцией. Они уверены, что пока чиновников и менеджеров будут наказывать за взятки до 10 тысяч рублей, реальные взяточники будут процветать и дальше.
Если поправка будет принята в таком виде, как есть сейчас, чиновника или топ-менеджера можно будет легко подставить. Достаточно будет всего лишь вручить ему символический подарок (как-никак в России есть традиция благодарить не только словом). Гораздо более существенную помощь в борьбе с мелким взяточничеством могла бы оказать цифровизация. Если свести к минимуму взаимодействие граждан с чиновниками во время получения всевозможных выписок и справок, давать взятки будет просто некому.
Светлана Пикалёва