Общество

«Дневной дозор»: нужно ли ужесточить наказание для мелких взяточников?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему ужесточения наказания для мелких взяточников. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В России планируют ввести отдельное наказание за получение мелких (до 10 тысяч рублей) взяток. Оно будет распространяться на должностных лиц и менеджеров коммерческих организаций. Спрашивать с них предполагается более строго, чем с обычных граждан.

Если говорить о подробностях, то законопроект, предложенный фракциями «Единой России», ЛДПР, КПРФ и «Справедливой Россией - За правду», предлагает внести поправки в Уголовный кодекс, выделить как самостоятельные составы преступлений «Мелкий коммерческий подкуп» и «Мелкое взяточничество» и начать сурово наказывать за подобные деяния. Не один год тюрьмы максимально, а три; штраф не до 200 тысяч рублей, а до миллиона.

Законопроект успел получить положительные отзывы Верховного суда и кабмина. В теории он может быть принят Госдумой в первом чтении уже в декабре.

Необходимость отдельного наказания за мелкие взятки авторы объясняют ростом коррупционных преступлений, в которых всё чаще фигурируют суммы до 10 тысяч рублей. И тем не менее, эксперты видят в инициативе не только плюсы, но и минусы. Есть опасения, в частности, по поводу «перегибов», ведь после принятия поправок взяткой до 10 тысяч рублей можно будет посчитать любой подарок, вручённый в знак благодарности.

Так нужно ли усилить наказание для мелких взяточников? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Первый секретарь псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко на перспективу принятия поправок в Уголовный кодекс смотрит без энтузиазма. По его замечанию, сейчас следует заниматься скорее не мелкими взяточниками, а теми, кто берёт крупные суммы. А ещё лучше, своевременно решать все общественные проблемы так, чтобы у людей не было необходимости давать кому-то взятки. Но если поправки в статью о мелких взяточниках всё-таки внесут, то есть риск «перегибов», когда взяткой окажется любой подарок в знак благодарности.

«Людей нужно воспитывать. Все зависит от нашей экономики. Когда будет у нас полностью обеспечены и медицина, и образование, все остальное, тогда и взятки никто давать не будет. Я думаю, что будут перегибы, как у нас всегда бывает. Лучше, конечно, пресекать крупных взяточников, коррупционеров».

С этим мнением не соглашается координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. По его словам, чиновников-коррупционеров следует наказывать за любые взятки. Хоть в миллион, хоть в 10 тысяч рублей.

«Если он, будучи работником бюджетной сферы, чиновником, взял хоть какую-то сумму, небольшую, значит, он ее взял за что-то, он должен обойти какую-то букву закона. Поэтому, безусловно, за это нужно наказывать. Но мы при этом не должны поддаваться какому-то сумасшествию. Если какому-то врачу или учителю благодарные родители или пациент, который благодаря этому врачу поправился, подарят бутылку коньяка или коробку конфет, в этом абсолютно ничего плохого нет. Но чиновники, как только они берут хоть какую-то сумму, значит, они ее, соответственно, берут за то, чтобы нарушить закон. Это должно быть наказуемо».

Слово «взятка» вызывает ассоциацию с ругательством. Об этом заявляет врач-хирург, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия»), председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

«Вне зависимости от объема этой взятки, считаю, что наказание должно быть, и наказание должно быть обязательно, вне зависимости от того, "сколько". Ну, конечно, надо подумать над тем, чтобы при увеличении суммы в разы пропорционально увеличивалось и наказание».

Тем временем педагог, директор великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской, депутат Псковского областного собрания от партии «Единая Россия» Татьяна Фомченкова напоминает: взяточничество в нашей стране – «проблема с бородой». О ней писали русские классики, её было не решить ещё Петру Первому. В современном мире, по мнению Татьяны Фомченковой, никакой градации наказаний за крупное и мелкое взяточничество быть не должно.

«Любая взятка - это зло. Единственное, что в этом вопросе меня удивило, то, что была градация суммы. Мне кажется, здесь не может быть градации суммы: до 5 тысяч, до одной тысячи, до трех, до 10, до 100. Взятка, она, по моему, в законе должна быть определена словом "взятка". И точка».

Отдельное наказание, предусмотренное для мелких взяточников, может стать причиной расцвета в обществе «культуры доносов». Объясняется это тем, что о подобных случаях получения «незаконных вознаграждений» правоохранителям часто становится известно со слов третьих лиц. Опасения по этому поводу высказывает лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский.

«Как выявляется взяточничество? Об этом должен кто-то сообщить. Потому что, если не будет информации, об этом никто и никогда не догадается. Поэтому о мелком взяточничестве тоже должен будет кто-то сообщить. В России есть такое понятие, как стукачество. И по сути, мы, наверное, вот этой мерой будем стимулировать больше именно этот процесс, чем расследование преступлений. В рамках социологии права люди изучают, сколько стоит, условно говоря, день судьи, сколько стоит вообще для Российской Федерации суд по каким-то преступлениям. И многие преступления были выведены в административное производство, потому что, условно говоря, иногда преступления дешевле, чем час работы судьи».

Между тем председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного собрания Артур Гайдук уверен: «по духу» подобные изменения в статье Уголовного кодекса были бы правильными. Но как на деле будет работать «буква изменённого закона», зависит лишь от конкретных людей на местах.

«Доктора, которому принесли коробку конфет или бутылку коньяка, вряд ли можно назвать взяточником. Подобные презенты - это общая практика. Зарплату медикам не платят, врачам носят подарки благодарные пациенты. Дело в том, что взяткой это не должно считаться, потому что это то, что дано после, а не до. Взятки не дают "после", их дают "до". Поэтому я не знаю, как будет читаться буква закона, но в принципе я хорошо отношусь к тому, чтобы ужесточить наказание взяточников».

Взяточничество разлагает систему государственного аппарата и подрывает её авторитет в глазах граждан. Поэтому наказание за подобное преступление вне зависимости от полученной суммы должно быть одинаковым, высказывает мнение уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

«Неважно, сколько чиновник денег взял в виде взятки. Дело в том, что он совершает незаконные действия в отношении гражданина, и сам еще нарушает закон. Тем самым он подрывает авторитет органов государственной власти. И в этой части, я считаю, что взятие денег в виде взятки должно одинаково караться вне зависимости от суммы, полученной чиновником. Не надо делить. Раньше никогда никто не делил ничего, и коррупции было гораздо меньше, потому что это элемент коррупционного правонарушения, о котором мы говорим, что мы боремся до невозможности и всеми силами. На самом деле получается, что вы берете мелкую взятку – платите штраф, крупную - чуть побольше».

Размер взятки не должен иметь значения в вопросе наказания. Всех, кто берёт вознаграждение за свои действия или бездействие, следует наказывать одинаково строго. Такое мнение высказали более 54% читателей Псковской Ленты Новостей, которые приняли участие в опросе. Ещё около четверти респондентов назвали подобную меру имитацией борьбы с коррупцией. Они уверены, что пока чиновников и менеджеров будут наказывать за взятки до 10 тысяч рублей, реальные взяточники будут процветать и дальше.

Если поправка будет принята в таком виде, как есть сейчас, чиновника или топ-менеджера можно будет легко подставить. Достаточно будет всего лишь вручить ему символический подарок (как-никак в России есть традиция благодарить не только словом). Гораздо более существенную помощь в борьбе с мелким взяточничеством могла бы оказать цифровизация. Если свести к минимуму взаимодействие граждан с чиновниками во время получения всевозможных выписок и справок, давать взятки будет просто некому.

Светлана Пикалёва