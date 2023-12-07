Общество

Псковский нарколог назвал факторы развития алкогольной зависимости

Заведующий диспансерным наркологическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Сергей Кремс прочитал лекцию для сотрудников на тему лечения алкогольной зависимости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии

«Это важная часть профилактики и информирования о последствиях злоупотребления алкоголем. Лекция повысит осведомленность медицинского персонала о последних достижениях в области лечения зависимости и поможет выбрать наилучший подход к лечению пациентов», - пояснили в центре.

Сергей Кремс отметил, что существует убеждение в том, что зависимый человек сам виноват в своей болезни, однако врач развеял этот миф.

«Отягощенная наследственность, низкая самооценка, дефицит серотонина, тревога, длительный стресс, сниженное настроение, психические травмы, тяжелые профессии - все это является факторами, способствующими развитию болезни», - подчеркнул он.

Также он озвучил несколько важных проблем, с которыми может столкнуться пациент, страдающий алкоголизмом. Это стигматизация больных с данным диагнозом, клеймо пьяницы и дискриминация больного, ущемление его прав.