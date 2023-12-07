Общество

Посвященные культуре сето мероприятия пройдут в Изборске в ближайшие выходные

Музей-заповедник «Изборск» приглашает псковичей познакомиться с национальной культурой сето. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

8 декабря в 11:00 и 14:00 пройдут сборные экскурсии по музею-усадьбе народности сето в деревне Сигово. Владелец усадьбы познакомит своих гостей с бытом и обычаями народа сето, споет песню «леело», покажет национальные костюмы и расскажет несколько сетоских сказок.

9 декабря с 10:00 до 17:00 продолжится знакомство с культурой сето в музейном кафе «Блинная» в Изборске. Здесь можно будет попробовать традиционные сетоские блюда: мульгикапсас, крендель и малиновый чай.

10 декабря в 14:00 в Печорском районном центре культуры состоится концерт музейного ансамбля Каарахельбе («Овсяные хлопья»).

Записаться на мероприятия можно по телефону: 8 (911) 385-34-61.