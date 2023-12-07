Общество

Средний возраст врачей в Псковской области превышает 50 лет

Средний возраст врачей в Псковской области составляет 52 года, средний возраст среднего медицинского работника — 50 лет. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Жаворонкова в ходе онлайн-брифинга 7 декабря в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Последние 10 лет отмечается тенденция старения медицинских кадров, то есть средний возраст врачей, к сожалению, пока увеличивается. По нашим подсчетам, средний возраст врачей в Псковской области составляет 52 года, среднего медицинского работника — 50 лет», - рассказала Ирина Жаворонкова.

Доля молодых специалистов, то есть людей в возрасте до 36 лет, в общей массе врачей в регионе составляет 26%, среди средних медицинских работников — 23%. Доля пенсионеров (людей старше 60 лет) — 31% у врачей и 20% среди средних медицинских работников.

Гостья студии отметила, что в последние годы идет тенденция по увеличению числа молодых специалистов, однако общую тенденцию к старению медицинских кадров пока не удалось переломить.