Средний возраст врачей в Псковской области превышает 50 лет

Средний возраст врачей в Псковской области составляет 52 года, средний возраст среднего медицинского работника — 50 лет. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Жаворонкова в ходе онлайн-брифинга 7 декабря в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
Доля молодых специалистов, то есть людей в возрасте до 36 лет, в общей массе врачей в регионе составляет 26%, среди средних медицинских работников — 23%. Доля пенсионеров (людей старше 60 лет) — 31% у врачей и 20% среди средних медицинских работников.
Гостья студии отметила, что в последние годы идет тенденция по увеличению числа молодых специалистов, однако общую тенденцию к старению медицинских кадров пока не удалось переломить.