Общество

«Цветочная» ель продолжает вызывать жаркие споры среди жителей Себежа

В Себеже несколько лет подряд устанавливают искусственную ель, у которой вместо веток цветы. Новогодний атрибут жители города обсуждают в группе «Подслушано в Себеже» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Сергей Гусев / «ВКонтакте»

«Опять это чудовище на площади поставили...» - написал автор фотографии и призвал ее убрать.

Другая участница сообщества назвала елку «жуткой». «На самом деле, жуткая ёлка, даже назвать ёлкой язык не поворачивается, такой красивый город, вокруг красивые леса. И тут в центре стоит не пойми что», - поддержала она автора поста.

В комментариях жители разделились во мнениях: кто-то поддержал высказывание мужчины, а другие защищали новогодний атрибут.

«Нормальная ёлка, если не нравится, то у себя во дворе ставьте хоть золотую», - ответила местная жительница.

Другая женщина напомнила, что ель уже много лет служит себежанам. «Согласна. Замечательная ёлочка!!! И долгожительница - сколько лет служит себежанам! Кстати, ёлку поставили уже больше недели назад. "С нетерпением" ждала, когда же развернётся в "Подслушке" "старая песня о главном" на все голоса», - добавила она.

Отмечается, что главная ель стоит у Дома культуры. «У ДК будет главная ёлка, а эту вместо грязной кучи снега посреди площади поставили. Прикольная ёлочка и радостная. Кому не нравится, соберите деньги и купите новую, какая вам по душе», - высказался мужчина.

Многие жители отметили, что данная «цветочная елка» нравится детям, а также с ней часто фотографируются местные и гости города.