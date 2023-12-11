Общество

Александр Грацкий о новогоднем убранстве Пскова: Еще будет, чем удивить

Украшение города Пскова к Новому году еще не завершено. Об этом заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий рассказал во время онлайн-брифинга, который сегодня, 12 декабря, прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Еще не все реализовано, все в процессе и не останавливается. Планируем все работы по украшению завершить до 20 декабря. Появятся новые пространства, новые украшения, новые зоны, где-то меняем дислокацию. Еще будет, чем удивить», - отметил Александр Грацкий.

Напомним, световой потолок монтируют на улице Пушкина в Пскове 12 декабря.