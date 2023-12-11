Спортивную площадку в парке у реки Милевки в Пскове передали на баланс «Машиностроителя»

Спортивную площадку в парке у реки Милевки в Пскове передали на баланс стадиона «Машиностроитель». Об этом заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий рассказал во время онлайн-брифинга, который сегодня, 12 декабря, прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
Благоустройство парка на берегу реки Милевки завершили в сентябре 2023 года. Общественную территорию привели в порядок в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» по итогам голосования с участием жителей города Пскова.
Ранее неизвестные уже повредили инсталляцию в парке у реки Милевки.