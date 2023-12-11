Общество

Спортивную площадку в парке у реки Милевки в Пскове передали на баланс «Машиностроителя»

Спортивную площадку в парке у реки Милевки в Пскове передали на баланс стадиона «Машиностроитель». Об этом заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий рассказал во время онлайн-брифинга, который сегодня, 12 декабря, прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Площадка передана "Машиностроителю". Выполнено дополнительное освещение, чтобы площадкой можно было пользоваться в любое время суток. По поводу видеонаблюдения, сейчас определены точки подключения. В текущем году видеонаблюдение уже заработает», - отметил Александр Грацкий.

Благоустройство парка на берегу реки Милевки завершили в сентябре 2023 года. Общественную территорию привели в порядок в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» по итогам голосования с участием жителей города Пскова.

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Ранее неизвестные уже повредили инсталляцию в парке у реки Милевки.