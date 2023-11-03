Происшествия

Фотофакт: Инсталляцию повредили в парке у реки Милевки

Инсталляцию повредили в парке у реки Милевки. Фотография появилась в сообществе «Жесть по-Псковски» социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Жесть по-Псковски»

«В нашем городе невозможно создать ничего красивого, современного и нового, потому что всё будет сразу же сломано, разбито, разворовано. Хочется, чтобы взрослые воспитывали в подрастающем поколении уважение и бережное отношение к чужому труду, воспитывали желание сохранить и приумножить, а не уничтожать всё на своём пути», – написал автор фотографии.

Общественная приёмка парка у реки Милевки прошла в Пскове 8 сентября.