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Фотофакт: Инсталляцию повредили в парке у реки Милевки

03.11.2023 21:30|ПсковКомментариев: 0

Инсталляцию повредили в парке у реки Милевки. Фотография появилась в сообществе «Жесть по-Псковски» социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Жесть по-Псковски»

«В нашем городе невозможно создать ничего красивого, современного и нового, потому что всё будет сразу же сломано, разбито, разворовано. Хочется, чтобы взрослые воспитывали в подрастающем поколении уважение и бережное отношение к чужому труду, воспитывали желание сохранить и приумножить, а не уничтожать всё на своём пути», – написал автор фотографии.

Общественная приёмка парка у реки Милевки прошла в Пскове 8 сентября.

Теги: #инсталляция
Источник: Псковская Лента Новостей
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