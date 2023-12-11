Общество

Молодежный форум «ВАУ-эффект» в Пскове объединил около 150 участников

Форум молодежных креативных проектов «ВАУ-эффект» во вторник, 12 декабря, объединил в Пскове около 150 участников из муниципальных образований Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Начало событию дала панельная сессия «Настоящее и ближайшее будущее креативных индустрий в Псковской области». Спикерами на ней стали заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Евгений Мурахвери, врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Кристина Лунева, руководитель центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев и дизайнер Сергей Станкевич.

Евгений Мурахвери пожелал участникам форума реализовывать свои идеи с «тройной силой». В подготовке проектов может помочь проектный офис ПФКИ, который открылся накануне в Пскове.

«Любая идея должна жить. Важно уметь идею оформить и раскрыть. Уже сейчас не нужно бояться делать как можно больше, чтобы проект презентовать, чтобы его оценили, а самое главное, чтобы вы получили финансирование», — сказал Евгений Мурахвери.

Кристина Лунева напомнила о победе Псковской области в рамках конкурса «Регион для молодых». В регионе запущен комплексный проект по развитию молодежной политики.

«Это дало толчок для развития молодежных проектов. Мы сделали совместно с Комитетом по культуре многое: организовали школу блогеров, школу молодого политика, школу вокалиста. Это проекты новой направленности, на них у молодежи был запрос. Будем продолжать эту работу», — сказала врио председателя Комитета по молодежной политике.

Далее запланировано проведение дискуссионной площадки «Продюсирование как навык успеха» и лекции «Какие проекты ждет Президентский фонд культурных инициатив». Кроме того, гости мероприятия смогут посетить лекции, посвященные продвижению в медиасреде, ораторскому искусству, творческим пространствам как месту креативной силы и роста.

На форуме также будут представлены 12 проектов по трем направлениям — «Место силы», «Малая Родина», «Локальная идентичность». Среди них эксперты выберут лучшие, затем они получат экспертную поддержку.

Организатором мероприятия выступает центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Псковской области.