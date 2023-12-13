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Посвященный композитору Александру Бородину концерт состоялся в Псковском колледже искусств

Концерт «Гений композитора и могучий разум учёного», посвященный 190-летию со дня рождения композитора Александра Бородина, состоялся в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 11 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ссуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова

Ведущая мероприятия Анастасия Прокофьева познакомила слушателей с жизнью и творчеством композитора.

В концерте прозвучали как инструментальные, так и вокальные сочинения композитора, а также фрагменты из оперы «Князь Игорь». В исполнении произведений мастера приняли участие студенты музыкального отделения и учащиеся ДМШ при колледже искусств.

Сочинённая композитором тема женского хора из сюиты «Половецкие пляски» второго действия оперы «Князь Игорь» прозвучала в реализации Мане Гаспарян и Марии Ильиной.

Детские впечатления композитора отразились в цикле «Маленькая сюита», которая была создана в конце 70-х - начале 80-х годов XIX века. В исполнении Малихи Джафаровой, Вероники Нестеровой, Виктории Ивановой и Ксении Васильевой прозвучали некоторые пьесы из этого цикла.

Цитаты, посвящённые Александру Бородину, прочитали студенты I курса специальности «Теория музыки» (преподаватель Нина Семёнова).

Студенты специальности «Хоровое дирижирование» Мария Зуева и Вениамин Андреев (преподаватель Динара Ибрагимова) представили для слушателей романсы: «Арабская мелодия» на собственный текст Александра Бородина и «Красавица рыбачка» на стихотворение Генриха Гейне.

Концерт завершали два фрагмента из оперы «Князь Игорь». Хор «Мы к тебе, княгиня» был исполнен вокальным ансамблем «Ars Longa» (руководитель Юлия Баландина). Номер «Улетай на крыльях ветра» из второго действия оперы прозвучал в исполнении академического хора (художественный руководитель и дирижёр Инна Суровицкая, хормейстер Валерия Пименова).